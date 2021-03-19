Онлайн-ритейлер "Самокат" начал работу в Самаре

Онлайн-ритейл с доставкой за 15 минут "Самокат" объявил о запуске в Самаре. С 18 марта услуга быстрой доставки продуктов питания, товаров для дома и косметики доступна для жителей города.

Служба доставки работает через приложение, которое доступно для скачивания в AppStore или Google Pay. Доставка для клиентов всегда бесплатна, а минимальная сумма заказа - 100 рублей.

Идея сервиса — стать заменой магазинам у дома. "Представьте, если бы вы открыли кран, чтобы налить стакан воды, а её смогут налить только завтра в промежуток с 16 до 18 часов. В современных реалиях это выглядит странно. Мы хотим, чтобы продукты попадали к вам так же быстро, как можно налить воду из крана.Наша цель — изменить отношение горожан к рутинным задачам и времени, которое они тратят на покупку еды", — отметил основатель "Самоката" Вячеслав Бочаров на презентации в Самаре.

Вячеслав Бочаров

Чтобы доставлять товары за 15 минут, компания открывает небольшие склады по всему городу, которые называются дарксторы. В Самаре будет около 30 таких точек. Время на доставку зависит от удалённости такого склада от клиента, в среднем оно занимает 15-30 минут.

На данный момент сервис охватывает большую часть города, но для жителей Куйбышевского и Красноглинского районов сервис будет доступен только в ближайшие дни, а к маю серых зон на карте не должно остаться окончательно.

Экономика оффлайн- и онлайн-магазина очень похожа, но в отличие от обычных супермаркетов, дарксторы открываются в неприметных помещениях. "Для нас неважно, где находится магазин, нам важно, чтобы он находился ближе к людям. Мы серьёзно экономим на аренде, площадь помещения значительно меньше. Такая экономия на недвижимости позволяет нам содержать больше курьеров", — комментирует Вячеслав Бочаров.

По его словам Бочарова, в Москве и Санкт-Петербурге курьер "Самоката" является одним из высокооплачиваемых сотрудников в секторе ритейла и общепита. В Самаре зарплата курьера будет составлять от 25 до 70 тыс. рублей.

Оформить и получить заказ жители Самары смогут с 8 утра до 23 часов вечера. В ассортименте "Самоката" более 2500 товаров повседневного спроса: это продукты питания, напитки, бытовая химия, косметика и сопутствующие товары.