Масштабный онлайн-саммит по франшизам Franchising Global Forum пройдет 26-27 марта

Franchising Global Forum — знаковое событие в сфере бизнеса по модели франчайзинга. Форум объединит первых лиц ведущих франчайзинговых компаний в России, экспертов сферы и начинающих предпринимателей.
40% структуры экономик в мире составляют франчайзинговые компании, причем почти 50% из них приходится на производство машин, напитков, микроэлектроники, гаджетов. Франчайзинг формирует целые сети, позволяющие держать экономику и поставлять товары и услуги людям. Эта модель бизнеса способна вытянуть состояние регионов в кризис, как утверждают эксперты. Она дает предпринимателям возможность с минимальными рисками открыть бизнес или создавать собственные торговые сети, которые могут быть успешны в России и за рубежом.
26 и 27 марта Franchising Global Forum соберет на одной площадке лидеров рынка, первых лиц ведущих франчайзинговых компаний в России. Среди спикеров — известные предприниматели-практики Василь Газизулин (Topfranchise), Алексей Федоров (220 вольт), Ильназ Набиуллин (Чио Чио), Руслан Баширов (Чемпионика), Юрий Белонощенко (Бэби Клуб), Вячеслав Ушенин (UDS), Сергей Дегтярев (Catalyst), Юрий Михайличенко (Российская ассоциация франчайзинга) и другие.
Спикеры раскроют все аспекты франчайзинга: маркетинг, продажи, найм, работа с франчайзи, юридическая упаковка, выход на международный рынок, прогнозы в разных отраслях рынка на 2021 год. VIP-день будет посвящен индивидуальным разборам от Сергея Дегтярева, основателя трех крупнейших в своих сферах франчайзинговых сетей.
Мероприятие проходит при поддержке Российской ассоциации франчайзинга, крупнейших порталов по франчайзинговому бизнесу Top Franchise, Businessmens и EMTG — организаторов международной выставки франшиз BUYBRAND.
Ссылка на сайт мероприятия: franchglobalforum.ru.
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