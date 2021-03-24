Самарская область представила турпредложения на летний сезон

Самарская область приняла участие в выставке "Знай наше: лето-2021" в качестве партнера с объединенным стендом региона. "Знай наше" — это первое в сезоне масштабное деловое мероприятие в формате онлайн по внутреннему туризму с насыщенной программой для всех представителей туристического рынка.

В рамках дня Самарской области свои туристические ресурсы представили шесть компаний. Департамент туризма министерства культуры Самарской области выступил первым с презентацией и познакомил участников выставки с природным и культурным потенциалом региона, разнообразием экскурсионных программ и туров, а также с круизными направлениями туризма Самарской губернии.

"Проведение онлайн-выставки "Знай наше: лето 2021" позволило компаниям Самарской области рассказать о своих предложениях для отдыха в нашем регионе, а также туристических предложениях в сфере экологического, делового и культурно-просветительского туризма", — рассказал заместитель министра — руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

По итогам выставки презентации каждого из спикеров посетило более 250 человек.

"Сезон 2021 года обещает быть успешным для отрасли туризма. Снятие ряда ограничений дает возможность туристам бронировать места в наших отелях, базах отдыха, санаториях на летние месяцы. Туроператоры Самарской области уже сейчас принимают заявки на весенне-летний период", — добавил Артур Абдрашитов.