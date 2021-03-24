Главным тренером ЦСК ВВС назначен Андрей Кирдяшов

Главным тренером самарского ХК ЦСК ВВС назначен Андрей Кирдяшов, сообщает пресс-служба клуба.

По словам гендиректора ХК ЦСК ВВС Михаил Ничепуренко, экс-тренер Павел Десятков получил приглашение от другого клуба и принял решение расстаться с ЦСК ВВС.

"Он ждал, когда мы предложим ему определенные условия продления контракта. Но в связи с тем, что на сегодняшний день министр спорта Самарской области не назначен, у нас нет понимания, какова будет финансовая составляющая в следующем сезоне. Мы, естественно, взяли паузу, но Павел Николаевич не стал ждать и поехал туда, где ему озвучили четкие цифры по зарплате. Мы сразу начали искать нового наставника. Нам прислали 14 резюме. Мы созвали актив клуба, начали рассматривать кандидатуры. И пришли к единому мнению, что Андрей Кирдяшов — оптимальный вариант", - сообщил гендиректор.

Контракт с новый главным тренером заключен до 30 апреля 2022 года. К работе тренер приступит 25 марта.

Кирдяшову в тренировочном процессе будет помогать свой тренерский штаб, где собраны его единомышленники. "Могу сказать, что он приведет с собой тренеров, которые целенаправленно будут работать с защитниками и нападающими. Александра Нестерова в команде Кирдяшова точно не будет. По остальным вопрос пока открыт", - отметил Ничепуренко.