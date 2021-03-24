25 марта в Самаре пройдет Startup Tour

Обсудить развитие инноваций в Самарской области и оценить участников конкурса стартапов можно будет онлайн на сайте startup-tour.ru. Регистрация позволит задавать вопросы спикерам и даст доступ ко всем мероприятиям программы.
Участниками панельной дискуссии "Инновационные экосистемы. Формирование инфраструктуры для устойчивого развития региона" в рамках Startup Tour станут министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, директор технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко, основатель YellowRockets, управляющий партнер Венчурного фонда Самарской области Сергей Богданов, вице-президент Фонда "Сколково" Константин Паршин, советник генерального директора VEB Ventures Дмитрий Политов, директор по науке и технологиям Фонда "Сколково" Александр Фертман.
"В регионе созданы все условия для поддержки и развития стартапов. С начинающими технологическими предпринимателями активно работают наш венчурный фонд, "Жигулевская долина", региональный центр инноваций StartupSamara. Участниками экосистемы становятся университеты и промышленные предприятия. Самара всегда была городом купцов, а в прошлом веке здесь создали мощнейший научный центр. Сочетание предпринимательской культуры, научного задела и сильного технического образования позволяют Самаре оставаться крупным российским технологическим центром", — отметил управляющий партнер Венчурного фонда Самарской области, основатель YellowRockets Сергей Богданов.
Программа сессий Startup Tour посвящена тому, каким образом Фонд "Сколково" и другие институты развития поддерживают технологических предпринимателей в российских регионах. Председатель Совета директоров Skolkovo Ventures Пекка Вильякайнен ответит на вопросы участников мероприятия на сессии "Создание международной успешной технологической компании".
"Я объехал со Стартап-туром более 100 городов и знаю, что во всех российских регионах есть молодые амбициозные команды с горящими глазами и желанием завоевать мир. С помощью цифровых технологий возможно создать международную компанию, не покидая родной город. При поддержке местных властей, бизнеса и университетов практически каждый регион может сегодня "вырастить" множество успешных стартапов. Развитие стартап-культуры всегда приводит к появлению в регионе новых рабочих мест, повышению его инвестиционной привлекательности и экономическому росту", — добавил председатель совета директоров Skolkovo Ventures Пекка Вильякайнен.
В полуфинал конкурса технологических проектов Startup Tour вышли 15 команд из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Москвы, Набережных Челнов, Барнаула, Челябинска и Саратова. Жюри выберет для участия в финале конкурса лучшие проекты в треках "Информационные технологии", "Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве" и "Индустриальные и энергетические технологии". Все три финалиста получат приглашения на самую масштабную стартап-конференцию в России и СНГ Startup Village, а победителю финала в Самаре 25 марта достанется денежный приз в размере 300 тысяч рублей.
Startup Tour — самый масштабный проект в России, направленный на развитие культуры технологического предпринимательства и выявление в регионах перспективных инновационных стартапов. С 2011 года он побывал более чем в 100 городах, эксперты рассмотрели свыше 15 000 заявок, поданных на конкурс. В 2021 году Startup Tour пройдет онлайн, охватив восемь городов — Тверь, Уфу, Самару, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Краснодар, Томск, Мурманск. Организаторы мероприятия — Фонд "Сколково" и АНО "Сколково Форум". Участие бесплатное.