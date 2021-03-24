25 марта в Самаре пройдет Startup Tour

Обсудить развитие инноваций в Самарской области и оценить участников конкурса стартапов можно будет онлайн на сайте startup-tour.ru. Регистрация позволит задавать вопросы спикерам и даст доступ ко всем мероприятиям программы.

Участниками панельной дискуссии "Инновационные экосистемы. Формирование инфраструктуры для устойчивого развития региона" в рамках Startup Tour станут министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, директор технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко, основатель YellowRockets, управляющий партнер Венчурного фонда Самарской области Сергей Богданов, вице-президент Фонда "Сколково" Константин Паршин, советник генерального директора VEB Ventures Дмитрий Политов, директор по науке и технологиям Фонда "Сколково" Александр Фертман.

"В регионе созданы все условия для поддержки и развития стартапов. С начинающими технологическими предпринимателями активно работают наш венчурный фонд, "Жигулевская долина", региональный центр инноваций StartupSamara. Участниками экосистемы становятся университеты и промышленные предприятия. Самара всегда была городом купцов, а в прошлом веке здесь создали мощнейший научный центр. Сочетание предпринимательской культуры, научного задела и сильного технического образования позволяют Самаре оставаться крупным российским технологическим центром", — отметил управляющий партнер Венчурного фонда Самарской области, основатель YellowRockets Сергей Богданов.

Программа сессий Startup Tour посвящена тому, каким образом Фонд "Сколково" и другие институты развития поддерживают технологических предпринимателей в российских регионах. Председатель Совета директоров Skolkovo Ventures Пекка Вильякайнен ответит на вопросы участников мероприятия на сессии "Создание международной успешной технологической компании".

Председатель Совета директоров Skolkovo Ventures Пекка Вильякайнен

"Я объехал со Стартап-туром более 100 городов и знаю, что во всех российских регионах есть молодые амбициозные команды с горящими глазами и желанием завоевать мир. С помощью цифровых технологий возможно создать международную компанию, не покидая родной город. При поддержке местных властей, бизнеса и университетов практически каждый регион может сегодня "вырастить" множество успешных стартапов. Развитие стартап-культуры всегда приводит к появлению в регионе новых рабочих мест, повышению его инвестиционной привлекательности и экономическому росту", — добавил председатель совета директоров Skolkovo Ventures Пекка Вильякайнен.

В полуфинал конкурса технологических проектов Startup Tour вышли 15 команд из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Москвы, Набережных Челнов, Барнаула, Челябинска и Саратова. Жюри выберет для участия в финале конкурса лучшие проекты в треках "Информационные технологии", "Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве" и "Индустриальные и энергетические технологии". Все три финалиста получат приглашения на самую масштабную стартап-конференцию в России и СНГ Startup Village, а победителю финала в Самаре 25 марта достанется денежный приз в размере 300 тысяч рублей.