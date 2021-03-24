Ректор ТГУ расскажет об участии в конкурсе "Проектный Олимп"

Ректор опорного Тольяттинского государственного университета (ТГУ) Михаил Криштал на вебинаре расскажет о том, как участвовать и побеждать в конкурсе "Проектный Олимп" Аналитического центра при Правительстве РФ.

Вебинар проведет Вениамин Кизеев, эксперт по управлению проектами и инновациями компании WINbd. Речь пойдет о том, как правильно оформлять конкурсные отчеты, как проходит оценка проектов, участники конкурса прошлых лет поделятся опытом и своими лучшими практиками.

Среди приглашенных — Светлана Апенько, доктор экономических наук, профессор, завкафедрой Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского; Светлана Гайворонская, руководитель проектного офиса аппарата ректора НИУ "Белгородский государственный университет"; Валерия Безуевская, проректор по развитию Сургутского государственного университета, а также Михаил Криштал, ректор Тольяттинского государственного университета. ТГУ является победителем в номинации "Управление проектами в системе высшего образования и науки" с проектом "Развитие дистанционного онлайн-обучения".

Вебинар пройдет онлайн 31 марта, начало в 14:00 по московскому времени. Стать его участником может любой желающий, для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Конкурс по профессиональному управлению проектной деятельностью "Проектный Олимп" организован Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации. Номинация "Управление проектами в системе высшего образования и науки" впервые была открыта в 2019 году при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Ее цель — внедрение проектного управления, формирование проектной культуры и тиражирование лучших практик в высших образовательных учреждениях России. WINbd уже третий год поддерживает номинацию как методологический партнер.