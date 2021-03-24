В Самарской области заболеваемость наркоманией снизилась на 7,7%

Показатель распространенности наркомании на 100 тысяч населения в 2020 г. в Самарской области уменьшился на 4,6%. А общее количество зарегистрированных потребителей запрещенных веществ сократилось на 7,7%, при этом число больных наркоманией снизилось на 13,1%. Показатель, характеризующий общую заболеваемость наркоманией, уменьшился на 7,7%.

Информация была озвучена на заседании региональной антинаркотической комиссии, которое в среду, 24 марта, провел губернатор Дмитрий Азаров.

"В прошлом году нам удалось сохранить тенденцию к общему оздоровлению наркоситуации. По отдельным критериям есть сдвиги в лучшую сторону, — отметил руководитель области. — Вместе с тем, ситуация в этой сфере по-прежнему оценивается как напряженная. Напомню, что в период 2014 г. она оценивалась, как "предкризисная", 2014–2017 годы — "тяжелая". Сегодня, как и последние 2 года, — "напряженная". То, что наркомания по-прежнему находится в числе наиболее значимых социальных проблем, иллюстрируют и результаты опроса жителей региона.

Министр здравоохранения области Армен Бенян отметил, что в Самарской области по итогам прошло года отмечена тенденция к снижению показателей, характеризующих состояние наркотизации населения: "В 2020 г. диагноз наркомания впервые в жизни выявлен у 213 человек. Показатель первичной заболеваемости составил 6,7, что ниже показателя по России в целом". При этом снизилось и количество смертей от употребления запрещенных веществ — до 80 в прошлом году.

Отдельно участники совещания остановились на ситуации в сфере наркопреступности. В прошлом году было зарегистрировано 4327 преступлений, а в 2019 — 4294. "Это, в первую очередь, свидетельствует о более эффективной работе правоохранительных органов", — подчеркнул Дмитрий Азаров. Он добавил, что выявляется значительное количество фактов распространения запрещенных веществ с использованием возможностей интернета.

Особое беспокойство вызывает вовлечение в незаконный оборот наркотиков несовершеннолетних. "Ситуация в этой сфере продолжает оставаться сложной. В 2020 г. отмечен рост числа несовершеннолетних, причастных к противоправной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков и количества совершенных ими преступлений", — отметил губернатор.

По мнению главы региона, для оздоровления наркоситуации правоохранителям необходимо принимать дополнительные меры по ликвидации возможных каналов поставки запрещенных веществ и пресекать деятельность организованных преступных групп. "В первую очередь это касается несовершеннолетних, которые, как показывает статистика, находятся в группе повышенного риска", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава Самары Елена Лапушкина отметила, что профилактическая работа, особенно среди подростков, ведется на постоянной основе. Однако, зачастую, приходится сталкиваться с отказом родителей несовершеннолетних детей от тестирования на употребление наркотических средств.