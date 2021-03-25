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Преступления Происшествия

Сельчанин из Самарской области хранил оружие и наркотики и обкрадывал своего деда

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Пестравском районе Самарской области 37-летнему неоднократно судимому мужчине предъявили обвинение в нескольких преступлениях.

Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, в сентябре 2020 г. мужчина забрал телефон своего деда и украл с его банковской карты 10 тыс. рублей. В доме внука потерпевшего сотрудники уголовного розыска изъяли сверток с 28 г марихуаны. Также выяснилось, что обвиняемый дважды предлагал знакомому употребить наркотик. Также правоохранители нашли самодельное огнестрельное оружие.

В итоге подозреваемого подозревают по ст. 158 УК РФ ("Кража"), ст. 228 УК РФ ("Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков"), ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия"), ст. 223 УК РФ ("Незаконное изготовление оружия"), ст. 230 УК РФ ("Склонение к потреблению наркотиков").

Уголовные дела соединены в одно производство и с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения.

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