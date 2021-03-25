Год новых цифровых привычек: как пандемия изменила приоритеты в жизни

Tele2 проанализировала предпочтения жителей региона за год с начала пандемии. За этот период абоненты пересмотрели свой традиционный образ жизни и обрели новые цифровые привычки. Клиенты стали на 21% активнее использовать мобильный интернет, смартфоны с широкими экранами заменили собой офисы, а популярность завоевали онлайн-сервисы и телемедицина.

25 марта 2020 года президент Владимир Путин в ходе обращения к нации объявил о нерабочей неделе, связанной с массовым распространением коронавируса. Фактически эта дата стала началом периода длительной самоизоляции граждан России.

Оператор проанализировал, как изменились жизнь и предпочтения клиентов за год с начала пандемии и перехода на режим самоизоляции. Кризисный год стал катализатором для появления новых цифровых привычек. Теперь самарцы больше времени проводят в сети, выбирают для долгой работы в интернете более выносливые устройства, активно экономят время и средства благодаря сервисам электронной коммерции и стали еще активнее путешествовать по родному региону.

Перешли в интернет

Потребление мобильного интернета в сети Tele2 в Самарской области за год выросло на 21%, а объем трафика на одного пользователя увеличился в 1,2 раза и составляет 11 Гб в месяц. Такая тенденция позволяет сделать вывод, что абоненты стали проводить больше времени со смартфонами и стали чаще общаться в мессенджерах и социальных сетях.

Потребление мобильного интернета бизнес-абонентами увеличилось на 10% и теперь превышает 9 Гб на одного клиента. Также предприниматели и компании стали приобретать комплексы сервисов "под ключ" для рекламы своих товаров, ранее они предпочитали штучные услуги. Наиболее востребованным стал комплекс SMS-таргет и корпоративной АТС, он позволяет найти эффективные рекламные каналы и контролировать работу отдела продаж.

В связи с тотальным переходом в интернет, сильно изменились и предпочтения по устройствам. При выборе смартфонов самарцы стали ориентироваться не на бренды, а на расширенный функционал. В приоритете оказались аппараты с диагональю от 5.8 дюймов, камерой от 13 МП и аккумуляторами-долгожителями емкостью не менее 4000 мА/ч. Заряда таких гаджетов хватает на двое суток автономной работы. Доля продаж "яблочных" устройств снизилась на 6%, в лидеры вышли Xiaomi и Samsung.

Продажи наушников в регионе выросли в 1,7 раза по сравнению с периодом до старта ограничений. Самарцы активно используют аудиогарнитуры, более половины покупок — это беспроводные модели в ценовом интервале от 1990 до 3999 рублей с возможностью подавления шума.

Больше доверяют онлайн-сервисам

За год пандемии крайне востребованными стали услуги доставки до двери. По данным программы лояльности "Больше", которая предоставляет абонентам спецпредложения, подарки и дополнительные привилегии, спрос на готовую еду и доставку продуктов за год в Самарской области увеличился на 10%.

Период самоизоляции вынудил по-новому взглянуть на время, проведённое дома. Лидерами среди развлечений стали онлайн-кинотеатры. В Самарской области количество подключений выросло в 4 раза. Рост интереса к онлайн-развлечениям начался в августе, в то время как в большинстве регионов Приволжья он пришелся на июнь и июль. Также популярность выросла и у электронных книг. В год пандемии в Самарской области прочитали более 10 000 произведений в сети.

Больше доверия стала вызывать телемедицина. Подключать сервисы "Телемед" и "Яндекс.Здоровье" самарские абоненты Tele2 стали накануне самоизоляции. В феврале 2020 число подписок увеличилось в среднем втрое. В мае и июне был небольшой спад интереса, вторая волна подключений пришлась на июль, здесь зафиксирован рост на 15%. В целом, количество абонентов, пользующихся онлайн-консультациями специалистов, по сравнению с периодом до пандемии, выросло на 12%. Телемедицина не заменяет посещение докторов в больницах и поликлиниках, но позволяет получить альтернативное врачебное мнение на основе уже полученных исследований. Особенно у клиентов востребованы консультации узких специалистов: неврологов, урологов, психотерапевтов и эндокринологов. Большинство абонентов предпочитают оформлять подписку на 3 месяца и затем продлевать ее поквартально.

Мигрируют из мегаполисов

Одним из трендов стало активное перемещение абонентов из мегаполисов в пригороды, дачные и коттеджные поселки, а также переход клиентов на фриланс и удаленный формат работы. Результатом стало перераспределение нагрузки на сеть. Мобильный трафик в районах Самарской области вырос в 1,2 раза и остался на таком же уровне даже после снятия жестких мер.

В условиях пандемии и самоизоляции, когда сеть испытывала значительные нагрузки, Tele2 удалось с опережением графика выполнить проект по расширению покрытия сетью 4G и модернизации существующих объектов. В регионе компания внедрила технологии Carrier Aggregation и MIMO. Они расширяют емкость сети, увеличивают скорость мобильного интернета и улучшают качество передачи данных в 2-2,5 раза по сравнению с типовой сетью 4G.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2:

"2020 год спровоцировал активный рост и повсеместное проникновения цифровых услуг и сервисов в жизнь клиентов. Тенденция сохраняется в этом году, поэтому мы намерены и дальше удовлетворять потребности абонентов в качественной связи, чтобы они могли использовать все возможности скоростного интернета 4G как в пределах больших городов, так и в сельской местности. Отвечая на вызовы пандемии, мы продолжим развивать онлайн-канал продаж, чтобы еще больше пользователей могли приобрести SIM-карту не выходя из дома и получить ее с доставкой до двери. Курс на цифровизацию будет и в фирменной рознице Tele2. Уже сейчас там можно не только приобрести комплект подключения с возможностью саморегистрации, но и купить "умные" устройства, а также оформить подписку на популярные онлайн-сервисы. При этом, как и прежде, мы сохраним высокий уровень клиентского обслуживания. Быть проще, выгоднее и удобнее для абонента — актуальный вектор развития в 2021 году".