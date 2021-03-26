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Экономика и бизнес

"ИрАэро" с 31 мая открывает рейс из Самары в Геленджик

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 31 мая авиакомпания "ИрАэро" приступает к выполнению полетов в Геленджик из Самары и Нижнего Новгорода. Рейсы будут выполняться до 29 сентября на самолетах "Суперджет-100" вместимостью 100 пассажиров.

Вылет из Самары по понедельникам в 12:00 местного времени, прибытие в Геленджик в 15:40, обратный рейс по понедельникам и средам. Вылет из Геленджика в понедельник в 20:00, время в пути 4 часа 30 минут, по средам вылет в 14:05, прибытие в Самару в 19:20. Рейсы (прямой и обратный) с промежуточной посадкой в Нижнем Новгороде.

Цена билета в одну сторону от 7685 рублей. Билеты уже в продаже.

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