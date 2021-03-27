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Туризм Общество

Этим летом из Самары можно будет улететь в Египет

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 28 марта, международный аэропорт "Курумоч" переходит на весенне-летнее расписание, сообщает пресс-служба аэропорта.

Фото: http://avia.pro

Самым востребованным остается столичное направление: в три аэропорта московского авиаузла будут совершаться до 15 рейсов в сутки. В Санкт-Петербург будут выполнять до четырех отправлений в день. Кроме того, из Самары можно будет улететь прямыми рейсами в Екатеринбург, Волгоград, Краснодар, Нижний Новгород, Нижневартовск, Новосибирск, Омск, Уфу, Челябинск, Пермь, Ростов-на-Дону, Сургут и другие города России.

Количество полетов на российские курорты увеличится: в Симферополь и Сочи полеты будут выполняться ежедневно, по некоторым дням недели запланировано два рейса в день в Симферополь и по четыре - в Сочи. В летнем расписании вновь появятся рейсы в Анапу — авиакомпания Nordwind планирует полеты на популярный российский курорт по средам и воскресеньям.

Лидером международного направления останется Турция. Рейсы в Анталью будут выполнять авиакомпании Azur Air, "Уральские авиалинии", Nordwind, Royal Flight, Red Wings, IFly, "Россия", а также новый на этом направлении перевозчик — авиакомпания "Ямал". Отправления запланированы ежедневно, в некоторые дни недели в расписании можно увидеть до семи полетов в день.

В Даламан туристы смогут полететь рейсами Azur Air и Nordwind — запланировано до пяти отправлений в неделю. В Бодрум полеты дважды в неделю запланировала авиакомпания Royal Flight.

В расписании заявлены рейсы авиакомпаний "Уральские авиалинии", "Россия" и Red Wings в Ларнаку (Кипр). Частота полетов варьируется, но в пиковый сезон отправления на популярный курорт запланированы шесть раз в неделю.

Впервые в расписании самарского аэропорта появились рейсы в Каир (Египет). Полеты один раз в неделю с вылетом из Самары по вторникам планирует осуществлять Azur Air. Еще одно новое направление планируют открыть "Уральские авиалинии" — полеты в Тамчы (Международный аэропорт Иссык-Куль, Киргизия) из Самары запланированы с частотой один раз в неделю.

Полная версия весенне-летнего расписания доступна на сайте http://kuf.aero/schedule/.  Расписание будет действовать до последней субботы октября.

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