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Пожары Происшествия

Спасенный на пожаре мужчина скончался в машине "скорой помощи" в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 30 марта, в машине "скорой помощи" скончался один из спасенных на пожаре на ул. Коммунальной в Тольятти — 35-летний мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, в 13:17 заметили задымление в подвале шестиэтажного здания на ул. Коммунальной, 20 стр. 1 в Тольятти. Там горели мусор и картон.

В 14:20 пожарные ликвидировали открытое горение на площади 20 кв. м. Сотрудники экстренных служб спасли и передали "скорой помощи" двух человек. Один из них позже скончался.

Следственный отдел по Автозаводскому району Тольятти СУ СК РФ по Самарской области начал доследственную проверку по факту произошедшего, проводится осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские исследования.

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