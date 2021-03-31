Ректора Тольяттинского государственного университета наградили орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении ректора Тольяттинского государственного университета Михаила Криштала медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

В Указе, подписанном 29 марта 2021 года, говорится, что ректор ТГУ Михаил Криштал отмечен на высоком уровне "за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу".

Михаил Михайлович Криштал родился в 1969 году в городе Тула. В 1991 году окончил с отличием Тольяттинский политехнический институт. Доктор физико-математических наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, Почетный работник науки и техники Российской Федерации.

В 1995-2005 годах работал на различных инженерных и руководящих должностях в научно-техническом центре ОАО "АВТОВАЗ". В 2005 году перешел в Тольяттинский государственный университет (ТГУ) на должность проректора по научно-исследовательской работе. В 2009 году избран ректором ТГУ. В 2014 и 2019 годах абсолютным большинством голосов переизбирался на эту должность.

Под руководством Михаила Криштала в 2017 году ТГУ присвоены федеральные статусы опорного университета и центра инновационного и технологического развития региона. ТГУ - дважды лауреат премии правительства РФ в области качества (за 2009 и 2019 гг.). Университету дважды присваивался статус федеральной инновационной площадки - на периоды с 2012 по 2017 годы и с 2018 по 2023 годы. ТГУ - победитель конкурса "Проектный Олимп" Аналитического центра при правительстве РФ. В 2019 году университет стал соучредителем Научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего".

Михаил Криштал - автор и соавтор семи монографий и глав в монографиях, 30 изобретений, более чем 250 научных работ. Он является членом правления Союза машиностроителей России, членом самарского регионального совета "СоюзМаш" и возглавляет его местное отделение в Ставропольском районе и ТГУ. Является членом правления Ассоциации инженерного образования России и возглавляет ее тольяттинское отделение. Также он член президиума Совета ректоров Самарской области и возглавляет благотворительный фонд социально-культурного развития городского округа Тольятти "Духовное наследие" имени С.Ф.Жилкина.