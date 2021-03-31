В Самарском политехе приготовили более 40 кг мороженого

Круглый год на кафедре "Технология пищевых производств и биотехнология" Самарского государственного технического университета готовят мороженое по собственным рецептам. Основная цель — образовательная. На практических занятиях студенты работают над оттачиванием технологии приготовления этого популярного лакомства.

"Наша задача — обучить ребят базовым технологиям производства мороженого. Экспериментировать решили со сливочным, потому что приготовить его проще всего, — поясняет директор комбината питания Самарского политеха Лела Читанава. — Чтобы десерт получился идеальным, нельзя ни на шаг отступать от нашей рецептуры".

В состав политеховского мороженого входят деревенское молоко (9% жирности), цельное сухое молоко (26% жирности), сливки (33% жирности), желатин, сахар и ванилин.

Первый этап его приготовления — пастеризация. Фильтрованное деревенское молоко и сливки наливают в емкость, перемешивают и ставят на водяную баню, которую нагревают на плите до 40°С. Затем добавляют цельное сухое молоко, сахар и ванилин. Все ингредиенты перемешивают и нагревают до 60°С. При более высокой температуре может произойти заваривание белков и выталкивание жиров.

Затем смесь гомогенизируют, придавая продукту однородную структуру. После добавления стабилизатора — желатина, разведенного в воде (он нужен для того, чтобы при охлаждении жидкость не превратилась в сплошные кристаллики льда), — массу нагревают до 68°C, выдерживают при такой температуре 10 минут и убирают в холодильник, где она будет храниться сутки при температуре 2–6°C. Это поможет создать неблагоприятные условия для жизнедеятельности и развития микроорганизмов, которые могли попасть в смесь после пастеризации. В холодильнике начинается процесс созревания мороженого, при котором жировые шарики затвердевают, происходит гидратация белков и набухание стабилизатора. Смесь становится более вязкой.

Наконец ее загружают в специальный аппарат — фризер. Это полый цилиндр с охлаждающимися каналами в корпусе, по которым циркулирует холодильный агент — водный раствор соли. Охлаждаясь, молочная смесь частично замерзает. Расположенная внутри фризера мешалка с ножами перемешивает мороженое, вбивая в него холодный воздух. Обработанный таким образом продукт отправляется в морозильную камеру еще на сутки для "закаливания", то есть понижения температуры до минус 18–20°С.