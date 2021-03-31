Самарские стартапы приглашаются на рабочие выходные "Wake up, startup!"

StartupSamara приглашает на рабочие выходные "Wake up, startup!" — двухдневную образовательную программу для основателей стартапов, начинающих предпринимателей и опытных бизнесменов.

Любой желающий сможет прийти 24 — 25 апреля 2021 г. на стартап-выходные со своей идеей, пополнить команду активными людьми или присоединиться к понравившейся идее. Команды проработают свой проект и получат знания, без которых невозможен успешный запуск стартапа: изучат методики формулирования ценности, бизнес-моделирования, оценки рынка и поиска клиентов, приобретут навыки публичных выступлений и создания продающих презентаций.

Рабочие выходные будут полезны студентам и специалистам, которые хотят запустить свою идею или работать в стартапе; основателям проектов, которым нужна обратная связь от экспертов по решению актуальных проблем бизнеса; действующим предпринимателям, которые ищут новых партнеров, клиентов, сотрудников или инвесторов.

Присоединиться к стартап-выходным могут все, кому любопытно посмотреть и понять, как работают стартапы, познакомиться с их основателями и послушать, в каких сферах сейчас делают проекты.

Стартап-выходные пройдут офлайн, участие бесплатно.

Адрес площадки: Самара, Галактионовская, 118а, Точка кипения СГЭУ.

Регистрация по ссылке.

Участник и все члены его команды должны заранее зарегистрироваться на мероприятие и, если есть, подготовить краткое описание своей идеи или бизнеса. Надо быть готовым к 2 полным дням работы над проектом вместе с экспертами, менторами и аналитиками венчурного фонда и выполнению домашних заданий.

Рабочие выходные "Wake up, startup!" организованы региональным центром инноваций StartupSamara при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.