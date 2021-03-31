Самарские стартапы приглашаются на рабочие выходные "Wake up, startup!"

StartupSamara приглашает на рабочие выходные "Wake up, startup!" — двухдневную образовательную программу для основателей стартапов, начинающих предпринимателей и опытных бизнесменов.
Любой желающий сможет прийти 24 — 25 апреля 2021 г. на стартап-выходные со своей идеей, пополнить команду активными людьми или присоединиться к понравившейся идее. Команды проработают свой проект и получат знания, без которых невозможен успешный запуск стартапа: изучат методики формулирования ценности, бизнес-моделирования, оценки рынка и поиска клиентов, приобретут навыки публичных выступлений и создания продающих презентаций.
Рабочие выходные будут полезны студентам и специалистам, которые хотят запустить свою идею или работать в стартапе; основателям проектов, которым нужна обратная связь от экспертов по решению актуальных проблем бизнеса; действующим предпринимателям, которые ищут новых партнеров, клиентов, сотрудников или инвесторов.
Присоединиться к стартап-выходным могут все, кому любопытно посмотреть и понять, как работают стартапы, познакомиться с их основателями и послушать, в каких сферах сейчас делают проекты.
Стартап-выходные пройдут офлайн, участие бесплатно.
Адрес площадки: Самара, Галактионовская, 118а, Точка кипения СГЭУ.
Регистрация по ссылке.
Участник и все члены его команды должны заранее зарегистрироваться на мероприятие и, если есть, подготовить краткое описание своей идеи или бизнеса. Надо быть готовым к 2 полным дням работы над проектом вместе с экспертами, менторами и аналитиками венчурного фонда и выполнению домашних заданий.
Рабочие выходные "Wake up, startup!" организованы региональным центром инноваций StartupSamara при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
Последние комментарии
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.