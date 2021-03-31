16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На маслозаводе "Пестравский" оптимизировали производство пакетированной продукции Самозанятые Самарской области смогут оформить кредит на Госуслугах Резиденты "Жигулевской долины" создали более 2 тыс. рабочих мест Самарская компания Александра Анюкова построит АЗС в Башкирии В истории отчуждения имущества Автозаводстроя могут появиться новые уголовные дела

Экономика и бизнес

Самарские стартапы приглашаются на рабочие выходные "Wake up, startup!"

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

StartupSamara приглашает на рабочие выходные "Wake up, startup!" — двухдневную образовательную программу для основателей стартапов, начинающих предпринимателей и опытных бизнесменов.

Любой желающий сможет прийти 24 — 25 апреля 2021 г. на стартап-выходные со своей идеей, пополнить команду активными людьми или присоединиться к понравившейся идее. Команды проработают свой проект и получат знания, без которых невозможен успешный запуск стартапа: изучат методики формулирования ценности, бизнес-моделирования, оценки рынка и поиска клиентов, приобретут навыки публичных выступлений и создания продающих презентаций.

Рабочие выходные будут полезны студентам и специалистам, которые хотят запустить свою идею или работать в стартапе; основателям проектов, которым нужна обратная связь от экспертов по решению актуальных проблем бизнеса; действующим предпринимателям, которые ищут новых партнеров, клиентов, сотрудников или инвесторов.

Присоединиться к стартап-выходным могут все, кому любопытно посмотреть и понять, как работают стартапы, познакомиться с их основателями и послушать, в каких сферах сейчас делают проекты.

Стартап-выходные пройдут офлайн, участие бесплатно.

Адрес площадки: Самара, Галактионовская, 118а, Точка кипения СГЭУ.

Регистрация по ссылке.

Участник и все члены его команды должны заранее зарегистрироваться на мероприятие и, если есть, подготовить краткое описание своей идеи или бизнеса. Надо быть готовым к 2 полным дням работы над проектом вместе с экспертами, менторами и аналитиками венчурного фонда и выполнению домашних заданий.

Рабочие выходные "Wake up, startup!" организованы региональным центром инноваций StartupSamara при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №19

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Владимир Герасимов 27 августа 2018 13:01 Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Фото на сайте

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

На конференции НСКВ - Самара обсудили тренды корпоративной социальной ответственности в условиях пандемии

На конференции НСКВ - Самара обсудили тренды корпоративной социальной ответственности в условиях пандемии

Самарский завод "Нефтефлот" спустил на воду новую сухогрузную баржу

Самарский завод "Нефтефлот" спустил на воду новую сухогрузную баржу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4