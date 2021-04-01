Открылась регистрация на "Тотальный диктант" на русском и английском языке

31 марта открылась регистрация на площадки ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант". Зарегистрироваться можно в самарском разделе официального сайта totaldict.ru.

В Самаре, как и во всей России, "Тотальный диктант" пройдет 10 апреля в 15:00. Диктором (официально он называется "диктатором") в Самарской областной научной библиотеке будет телеведущий, шеф-редактор ГТРК "Самара" Данил Рыбалко. В этом году в библиотеке можно будет написать еще и "Тотальный диктант на английском языке". Он начнется в 16:30.

Автором русского и английского текстов для диктантов стал Дмитрий Глуховский — российский писатель, журналист, сценарист, радиоведущий, военный корреспондент, автор романов "Метро 2033" и "Метро 2034", "Метро 2035", "Будущее", "Текст" и "Сумерки", а также сборника "Рассказы о Родине".