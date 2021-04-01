16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Открылась регистрация на "Тотальный диктант" на русском и английском языке В СОУНБ откроется "Библиотека грамотности" В Самаре покажут номинированный на "Оскар" фильм о корейских иммигрантах в США В Самаре расскажут о "Темной звезде" Джона Карпентера Татьяна Наумова и Павел Самохвалов готовят новый спектакль в "СамАрте"

Культура

Открылась регистрация на "Тотальный диктант" на русском и английском языке

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 18
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

31 марта открылась регистрация на площадки ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант". Зарегистрироваться можно в самарском разделе официального сайта totaldict.ru.

В Самаре, как и во всей России, "Тотальный диктант" пройдет 10 апреля в 15:00. Диктором (официально он называется "диктатором") в Самарской областной научной библиотеке будет телеведущий, шеф-редактор ГТРК "Самара" Данил Рыбалко. В этом году в библиотеке можно будет написать еще и "Тотальный диктант на английском языке". Он начнется в 16:30.

Автором русского и английского текстов для диктантов стал Дмитрий Глуховский — российский писатель, журналист, сценарист, радиоведущий, военный корреспондент, автор романов "Метро 2033" и "Метро 2034", "Метро 2035", "Будущее", "Текст" и "Сумерки", а также сборника "Рассказы о Родине".

Гид потребителя

Фото на сайте

Дом рока в Самаре готовят к открытию в 2021 году

Дом рока в Самаре готовят к открытию в 2021 году

Михаил Савченко: “ВолгаФест” – это единственное событие за лето”

Михаил Савченко: “ВолгаФест” – это единственное событие за лето”

Будни ВолгаФеста

Будни ВолгаФеста

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2