Баскетбольная "Самара" вышла в полуфинал Суперлиги

БК "Самара" не стала затягивать четвертьфинальные разборки: 93:68 в Ярославле.

Как и второй домашний матч, поединок в Ярославле наша команда начала не очень активно. И позволила хозяевам несколько минут вести в счете. Но в середине стартового периода Игорь Смыгин, Артемс Бутянковс, Айк Нваму и Александр Жигулин выдали мощный рывок: 15:0 за две с половиной минуты — и 6:11 превратились в 21:11.

Вокруг отметки в 10 очков разница и "плясала" долгое время. Каждый раз, стоило ярославцам сократить отставание до 7-8 очков — то Александр Винник забьет сверху, то Артемс Бутянковс безжалостно реализует штрафные, то Максим Дыбовский, словно на тренировке, положит в цель трехочковый…

Сразу после большого перерыва на какие-то космические мощности вышли Айк Нваму и Артемс Бутянковс, за пять минут набравшие 17 очков на двоих. Их усилиями в какой-то момент "Самара" повела "+15" (59:42) — но и это не заставило хозяев сдаться раньше времени. Только в конце третьей четверти и начале четвертого самарцы окончательно "добили" соперника: за восемь минут до финальной сирены Макар Коновалов убежал в отрыв и данком обозначил уже 20-очковый перевес нашей команды — 75:55. После этого игра совсем уже успокоилась, и буднично докатилась до сирены.

Соперником в полуфинале станет столичная "Руна", также в трех матчах переигравшая земляков из МБА. Первые два матча серии состоятся в Самаре 9 и 11 апреля.