Во вторник, 6 апреля, в 14:00 в музее им. Алабина в Самаре откроется выставка "Человек в космосе!"

Выставка приурочена к 60-летию первого полета человека в космос и отражает историю освоения космического пространства и развития пилотируемой космонавтики в Советском союзе.

Среди экспонатов выставки - памятные медали, марки и знаки, посвященные запуску первого искусственного спутника Земли, принятию на вооружение межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, юбилеям главного конструктора Сергея Королева и первого космонавта Юрия Гагарина, а также макеты космических кораблей.

Посетители узнают о вкладе города в первый пилотируемый полет, увидят фотографии с автографами космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова, Андрияна Николаева и Павла Поповича во время их послеполетного пребывания на даче обкома КПСС в Куйбышеве.

Выставка рассказывает и о самарских космонавтах. Среди них - уроженец Чапаевска, герой РФ Сергей Авдеев. Он совершил три космических полета, работал на орбитальной станции "Мир", неоднократно выходил в открытый космос. Посетители смогут заглянуть в бортовой журнал космонавта.

Для школьников разработана игровая экскурсионная программа. Выставка продлится до 23 мая. Цена билетов 100 рублей.