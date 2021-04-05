Большинство жителей Самарской области доверяют губернатору Дмитрию Азарову

67% жи­те­лей Са­мар­ской об­ла­сти по­ло­жи­тель­но оце­ни­ва­ют ра­бо­ту гу­бер­на­то­ра Дмит­рия Аза­ро­ва. Та­кие данные привел Ин­сти­тут со­ци­аль­но­го мар­ке­тин­га (ИН­СО­МАР) по итогам своего опроса в марте этого года.

61% ре­спон­ден­тов счи­та­ют, что гу­бер­на­то­ру уда­ет­ся ре­шать мест­ные про­бле­мы, 50% опро­шен­ных до­воль­ны си­ту­а­ци­ей в ре­ги­оне. По мне­нию экс­пер­тов, ре­зуль­та­ты ис­сле­до­ва­ния сви­де­тель­ству­ют о том, что Са­мар­ская об­ласть — это "про­стран­ство до­ве­рия" к вла­сти.

Со­глас­но ре­зуль­та­там ис­сле­до­ва­ния, 50% жи­те­лей Са­мар­ской об­ла­сти до­воль­ны си­ту­а­ци­ей в ре­ги­оне, 38% — недо­воль­ны, а 12% за­труд­ни­лись с от­ве­том.

Спу­стя два с по­ло­ви­ной года по­сле из­бра­ния (в сен­тяб­ре 2018 года) гу­бер­на­тор Дмит­рий Аза­ров пользует­ся до­ве­ри­ем на­се­ле­ния: об этом го­во­рят 66% опро­шен­ных. Толь­ко 22% от­ка­зы­ва­ют гла­ве в доверии.

67% граж­дан по­ло­жи­тель­но оце­ни­ва­ют ра­бо­ту гу­бер­на­то­ра, 15% — ско­рее, пло­хо. Толь­ко 5% ни­че­го не зна­ют о ра­бо­те Дмитрия Аза­ро­ва, а 13% за­труд­ни­лись с оцен­ка­ми.

В це­лом участ­ни­ки опро­са счи­та­ют, что гу­бер­на­то­ру уда­ет­ся ре­шать мест­ные про­бле­мы. Так ду­ма­ют 61% ре­спон­ден­тов. 22% го­во­рят, что у Аза­ро­ва, ско­рее, не по­лу­ча­ет­ся ре­шать про­блем­ные во­про­сы, а 17% не смог­ли опре­де­лить­ся с от­ве­том.