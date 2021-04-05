Большинство жителей Самарской области доверяют губернатору Дмитрию Азарову

67% жителей Самарской области положительно оценивают работу губернатора Дмитрия Азарова. Такие данные привел Институт социального маркетинга (ИНСОМАР) по итогам своего опроса в марте этого года.
61% респондентов считают, что губернатору удается решать местные проблемы, 50% опрошенных довольны ситуацией в регионе. По мнению экспертов, результаты исследования свидетельствуют о том, что Самарская область — это "пространство доверия" к власти.
Согласно результатам исследования, 50% жителей Самарской области довольны ситуацией в регионе, 38% — недовольны, а 12% затруднились с ответом.
Спустя два с половиной года после избрания (в сентябре 2018 года) губернатор Дмитрий Азаров пользуется доверием населения: об этом говорят 66% опрошенных. Только 22% отказывают главе в доверии.
67% граждан положительно оценивают работу губернатора, 15% — скорее, плохо. Только 5% ничего не знают о работе Дмитрия Азарова, а 13% затруднились с оценками.
В целом участники опроса считают, что губернатору удается решать местные проблемы. Так думают 61% респондентов. 22% говорят, что у Азарова, скорее, не получается решать проблемные вопросы, а 17% не смогли определиться с ответом.
20-22 марта специалисты ИНСОМАР провели комбинированный опрос 1000 жителей Самарской области по квотной репрезентативной выборке. 30 марта результаты исследования были представлены на сайте организации.