В СОУНБ расскажут об истории Самарской области в ХХ веке

В четверг, 8 апреля, в 13:00 в СОУНБ (пр. Ленина, 14а) откроется выставка "Пространство самарского времени. Том второй. Куйбышев промышленный".

Второй том познакомит гостей СОУНБ с историей ХХ века.

"Мы продолжаем знакомить жителей Самары и области с историко-документальной выставкой "Пространство самарского времени", теперь открываем второй том, который будет посвящен событиям, превратившим наш край в крупный индустриальный и военно-промышленный регион, - говорит заведующая краеведческим отделом СОУНБ Наталья Стребкова. - Этот проект мы задумали как многотомную летопись, вот перед нами событийно богатый, но пока малоизученный период - ХХ век. Основу выставки составят оригинальные редкие документы, газеты, выходившие в те годы и сохранившиеся в наших фондах".