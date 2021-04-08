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Общество

В Тольятти с обелиска Славы пропали гранитные плиты

ТОЛЬЯТТИ. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Обелиск Славы на площади Свободы в Тольятти лишился нескольких гранитных плит. Региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Историческая память" Сергей Рязанов взял ситуацию на контроль.

Памятник расположен рядом со зданием городской администрации Тольятти и администрацией Ставропольского района. Есть вероятность того, что выяснить, что в действительности произошло, помогут записи с камер наблюдения.

В ближайшее время будут подготовлены обращения в правоохранительные органы и в прокуратуру Самарской области не только на региональном уровне, но и от лица депутата Государственной думы Александра Хинштейна, федерального координатора партпроекта "Историческая память".

Памятник уже восстанавливали в 2015 г. и стоимость его реставрации — свыше 30 млн рублей.

 

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