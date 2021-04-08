Альфа-Банк отказался от бумаги и проводов

В Самаре начал работу первый офис Альфа-Банка в концепции Phygital. Само название происходит от английского physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов. В офисе нет отдельных рабочих мест сотрудников, перегородок и бумажных документов.

Весело, шумно, с шутками от ведущего и гостей, открылся очень даже серьезный концептуальный phygital-офис на Московском шоссе в Самаре. Здесь вы не увидите ни одного принтера, монитора, системного блока и проводов, соединяющих все это. А на входе клиентов встречает умная электронная очередь, которая узнает вас и приветствует по имени.

Очень точное определение новому офису дал региональный управляющий Альфа-Банка в Самаре Сергей Нагайцев: "Для нашего офиса нового формата мы взяли все самые передовые цифровые технологии и добавили прекрасное человеческое общение, ценность которого мы поняли за последние полтора года. К слову сказать, Самара — один из первых городов, где Альфа-Банк открывает phygital-офис, подчеркивая этим значимость клиентов для нас. На сегодняшний день в регионах уже открыто в два раза больше таких отделений, чем в Москве, и активная экспансия в регионы продолжается".

Экскурсию по цифровым технологиям провела руководитель офиса Дарья Адамова. Она наглядно показала работу электронной очереди. Искусственный интеллект приветствует клиента, переступившего порог, и выводит на интерактивный экран его имя и имя с фотографией назначенного менеджера. В отличие от обычных офисов посетителю не нужно искать глазами сотрудника и место, куда нужно подойти, он сам идет к вам навстречу.

Расположиться для общения можно тут же за функциональным столом, названым в честь мифического чудовища — кракен. Можно пройти в зал и выбрать уютный уголок или спрятаться в отдельном кабинете за стеклянной перегородкой. Здесь же скрытый от глаз дверью из матового стекла так называемый персональный банкомат, позволяющий пересчитать деньги счетной машинкой и провести операции без лишних глаз.

Офис просто утопает в живой, натуральной зелени. А про такие удобные мелочи как супершкаф-органайзер с отделением для верхней одежды, кулером и кофемашиной даже говорить не стоит.

На открытие первого в Самаре офиса нового формата были приглашены два студента Самарского государственного университета. Юлия Агафонова и Никита Мельников стали стипендиатами программы банка Альфа-Шанс. По словам Сергея Нагайцева, получить такой шанс совсем не просто, конкурс с очень жесткими требованиями, и участвуют в нем сотни студентов. Ребятам за их целеустремленность и достижения были вручены специальные худи "осознанности" с надеждой, что полученные гранты они направят в нужное русло.