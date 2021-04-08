Школьники Самарской области отлично выучили "Урок цифры" о беспилотном транспорте

Самарская область вошла в ТОП-5 регионов России по количеству прохождений "Урока цифры" о беспилотном транспорте. Самыми активными регионами стали также Москва и Подмосковье, Белгородская, Омская, Челябинская и Пензенская области, а также Пермский, Краснодарский и Ставропольский края.

"Урок цифры" - всероссийский проект, призванный поддержать программу "Кадры для цифровой экономики" национального проекта "Цифровая экономика". В марте он был посвящен беспилотному транспорту. Всего к интерактивному уроку Яндекса с 10 марта присоединились около 2 млн учеников, преподавателей и родителей.

Эксперты подготовили урок для школьников 1-11 классов, на котором они рассказали, что происходит "под капотом" беспилотного автомобиля. Занятие состояло из видеороликов с объяснениями и тренажеров для закрепления знаний. На примере реальных данных ученики разбирались, как машина определяет свое местоположение, предсказывает поведение других участников движения и строит оптимальный маршрут.

Материалы адаптированы для школьников разного возраста - задания различаются уровнями сложности и детализации. Старшеклассники также познакомились с основными профессиями, задействованными в разработке автономного транспорта. Доли участников распределились следующим образом: версию для начальной школы выбрали 39%, для средней - 32%, для старших классов - 29%. Учителя могли воспользоваться методическими рекомендациями, чтобы провести занятие в классе.

"Чтобы в процессе обучения школьники могли постоянно использовать современные технологии, изучать действительно интересные для них направления, получать востребованные знания и умения, школы Самарской области оснащаются новым оборудованием, - рассказала заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская. - Так, за два года в рамках нацпроекта "Образование" в 101 школе переоборудованы компьютерные классы, в малых городах и сельских районах открыты 87 центров "Точка роста", в Самаре создан первый центр цифрового образования детей "IT-куб". В 2021 году быстрый Интернет придет во все школы региона. В губернии планируется создать еще 64 "Точки роста", 10 мини-технопарков, поставить в 47 компьютерных классов оборудование для внедрения цифровой образовательной среды, открыть в Тольятти второй "IT-куб".