Клиника "Реавиз" отметила первый юбилей

В апреле 2016 года в Самаре открылась многопрофильная клиника Медицинского университета "Реавиз". За пять лет ей доверили здоровье более 40 000 жителей Самары и области. Сегодня клиника принимает до 150 пациентов в день, а в стационаре при ней хирургами ежемесячно проводится около 100 операций. Но цифры — это лишь статистические показатели, любовь и доверие пациентов ими не измерить.

Заслуженное признание

Сам за себя говорит тот факт, что многопрофильная клиника ежегодно получает награды и премии в специализированных конкурсах, где главные судьи — пациенты. Например, на протяжении шести лет она становится лауреатом конкурса "Клиника года", который проводит издательство "Комсомольская правда", а два года подряд побеждала во всех его номинациях. В голосовании пациентов ежегодной "Премии ПроДокторов" врачи клиники постоянно занимают призовые места. По итогам 2020 года победителями премии стали пять врачей клиники, что неудивительно, ведь в "Реавизе" работают высококвалифицированные специалисты, а многие врачи имеют звания кандидатов и докторов медицинских наук.

Победа на конкурсе Клиника года

Ключевое слово — многопрофильная

Кроме того, клиника активно следит за новыми технологиями, постоянно оснащая кабинеты современным оборудованием. Это создаёт условия для повышения уровня уже работающих докторов, а также расширяет спектр оказываемых услуг. Так, в последние полгода значительно увеличилось число эндоскопических исследований, а в ближайших планах клиники — развитие операций по эндопротезированию коленного сустава, ЛОР-операции, расширение собственной лабораторной диагностики.

Стоит отметить и круглосуточный травмпункт "Реавиза", единственный частный в городе, где без длительных очередей врачи оказывают неотложную помощь при переломах, ожогах, обморожениях, а при необходимости могут предложить пациенту размещение в стационаре.

Эндоскопические исследования

Четвёртый год в клинике проводятся сердечно-сосудистые операции, в том числе и по полису ОМС. Руководит этим направлением известный в Самаре врач и ученый, заведующий кафедры хирургических болезней, д. м. н., профессор Сергей Столяров.

В стенах клиники работает потрясающая команда онкологов. На счету докторов, среди которых д. м. н., профессор Михаил Копп и д. м. н., профессор Ирина Королева, сотни успешно проведённых химиотерапевтических курсов для пациентов, нуждающихся в срочном лечении. Бесперебойный доступ к необходимым лекарствам обеспечивает фармацевтическое отделение клиник под руководством Ольги Ульяновой.

Гордость "Реавиза" — сотрудничество с такими востребованными узкоспециализированными врачами, как детский невролог, к. м. н. Ирина Абрамова, главный внештатный детский кардиохирург, д. м. н. Сергей Шорохов, кардиохирург Арик Геворгян, травматолог-ортопед Андрей Куропаткин, детский гастроэнтеролог Ирина Дегтярева.

Малоинвазивная операция

Говоря о многопрофильной клинике "Реавиз", нельзя не отметить развитие малоинвазивной хирургии. Уже второй год стационаром здесь руководит к. м. н., врач хирург Игорь Ишутов, который успешно занимается внедрением новых технологий и методов при операциях на грыжах, лечении желчнокаменной болезни. Самые теплые отзывы пациентов получают как раз хирурги стационара.

Отдельное, но очень важное направление работы врачей клиники — это лечение больных в рамках проведения клинических исследований под руководством заместителя главного врача по науке, к. м. н. Елены Буньковой. Часто для пациентов с редкими заболеваниями это единственный шанс получить действенную медицинскую помощь, причем на бесплатной основе. Основные профили направления — гастроэнтерология и онкология.

На консультации у пластического хирурга

"Реавиз" также занимает значительное место в индустрии красоты. Пластические хирурги Максим Поворознюк, Александр Махлин, Дмитрий Неровный широко известны не только в Самарской области, но и далеко за ее пределами. И все благодаря отзывам и рекомендациям счастливых пациентов.

Курс — на запросы пациентов

Клиника еще молодая, и у ее руководства много планов по дальнейшему развитию, в том числе по расширению площадей до 5 000 квадратных метров за счет нового корпуса. Это создаст дополнительные возможности для проведения химиотерапии, лечения пациентов в условиях дневного и круглосуточного стационаров, улучшит условия и уровень обслуживания. Ведь в своей стратегии развития многопрофильная клиника "Реавиз" опирается, в первую очередь, на потребности пациентов, их предпочтения и отзывы.

Адрес: г. Самара, ул. Сов. Армии, 243а

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тел (846) 321-21-21

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