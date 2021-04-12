Клиника "Реавиз" отметила первый юбилей

В апреле 2016 года в Самаре открылась многопрофильная клиника Медицинского университета "Реавиз". За пять лет ей доверили здоровье более 40 000 жителей Самары и области. Сегодня клиника принимает до 150 пациентов в день, а в стационаре при ней хирургами ежемесячно проводится около 100 операций. Но цифры — это лишь статистические показатели, любовь и доверие пациентов ими не измерить.
Заслуженное признание
Сам за себя говорит тот факт, что многопрофильная клиника ежегодно получает награды и премии в специализированных конкурсах, где главные судьи — пациенты. Например, на протяжении шести лет она становится лауреатом конкурса "Клиника года", который проводит издательство "Комсомольская правда", а два года подряд побеждала во всех его номинациях. В голосовании пациентов ежегодной "Премии ПроДокторов" врачи клиники постоянно занимают призовые места. По итогам 2020 года победителями премии стали пять врачей клиники, что неудивительно, ведь в "Реавизе" работают высококвалифицированные специалисты, а многие врачи имеют звания кандидатов и докторов медицинских наук.
Ключевое слово — многопрофильная
Кроме того, клиника активно следит за новыми технологиями, постоянно оснащая кабинеты современным оборудованием. Это создаёт условия для повышения уровня уже работающих докторов, а также расширяет спектр оказываемых услуг. Так, в последние полгода значительно увеличилось число эндоскопических исследований, а в ближайших планах клиники — развитие операций по эндопротезированию коленного сустава, ЛОР-операции, расширение собственной лабораторной диагностики.
Стоит отметить и круглосуточный травмпункт "Реавиза", единственный частный в городе, где без длительных очередей врачи оказывают неотложную помощь при переломах, ожогах, обморожениях, а при необходимости могут предложить пациенту размещение в стационаре.
Четвёртый год в клинике проводятся сердечно-сосудистые операции, в том числе и по полису ОМС. Руководит этим направлением известный в Самаре врач и ученый, заведующий кафедры хирургических болезней, д. м. н., профессор Сергей Столяров.
В стенах клиники работает потрясающая команда онкологов. На счету докторов, среди которых д. м. н., профессор Михаил Копп и д. м. н., профессор Ирина Королева, сотни успешно проведённых химиотерапевтических курсов для пациентов, нуждающихся в срочном лечении. Бесперебойный доступ к необходимым лекарствам обеспечивает фармацевтическое отделение клиник под руководством Ольги Ульяновой.
Гордость "Реавиза" — сотрудничество с такими востребованными узкоспециализированными врачами, как детский невролог, к. м. н. Ирина Абрамова, главный внештатный детский кардиохирург, д. м. н. Сергей Шорохов, кардиохирург Арик Геворгян, травматолог-ортопед Андрей Куропаткин, детский гастроэнтеролог Ирина Дегтярева.
Говоря о многопрофильной клинике "Реавиз", нельзя не отметить развитие малоинвазивной хирургии. Уже второй год стационаром здесь руководит к. м. н., врач хирург Игорь Ишутов, который успешно занимается внедрением новых технологий и методов при операциях на грыжах, лечении желчнокаменной болезни. Самые теплые отзывы пациентов получают как раз хирурги стационара.
Отдельное, но очень важное направление работы врачей клиники — это лечение больных в рамках проведения клинических исследований под руководством заместителя главного врача по науке, к. м. н. Елены Буньковой. Часто для пациентов с редкими заболеваниями это единственный шанс получить действенную медицинскую помощь, причем на бесплатной основе. Основные профили направления — гастроэнтерология и онкология.
"Реавиз" также занимает значительное место в индустрии красоты. Пластические хирурги Максим Поворознюк, Александр Махлин, Дмитрий Неровный широко известны не только в Самарской области, но и далеко за ее пределами. И все благодаря отзывам и рекомендациям счастливых пациентов.
Курс — на запросы пациентов
Клиника еще молодая, и у ее руководства много планов по дальнейшему развитию, в том числе по расширению площадей до 5 000 квадратных метров за счет нового корпуса. Это создаст дополнительные возможности для проведения химиотерапии, лечения пациентов в условиях дневного и круглосуточного стационаров, улучшит условия и уровень обслуживания. Ведь в своей стратегии развития многопрофильная клиника "Реавиз" опирается, в первую очередь, на потребности пациентов, их предпочтения и отзывы.
Адрес: г. Самара, ул. Сов. Армии, 243а
https://www.instagram.com/clinica_reaviz/
https://www.facebook.com/mpkreaviz/
тел (846) 321-21-21
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Последние комментарии
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.