Банк "Открытие": в ближайшие месяцы цены на нефть останутся в пределах $60-70 за баррель

На этой неделе правительство снизило прогнозы по добыче нефти, газа и угля. В предыдущем прогнозе и в 2020, и в 2021 годах добыча нефти должна была составить 560 миллионов тонн, затем плавно снизиться к 2024 году до 555 миллионов тонн. На фактические цифры по прошлому году ожидаемо негативно повлиял коронавирус, и они оказались существенно ниже плановых, а именно 512,8 миллионов тонн. Вполне логично, что 2021 год сейчас пересматривается, учитывая медленное восстановление мирового спроса и сохранение ограничений на добычу со стороны ОПЕК+, куда входит и Россия. Если смотреть на среднесрочный прогноз, то он практически оставлен без изменения — даже повышен на 1 миллион тонн по сравнению с предыдущим прогнозом до 556 миллионов тонн нефти в 2024 году (в 2023 году добыча нефти также должна составить до 556 миллионов тонн, как и в предыдущем прогнозе). Это означает, что среднесрочное видение отрасли не изменилось, а изменилась траектория, по которой добыча придет к ранее запланированным уровням.

По газу ситуация практически аналогичная нефти — меняется траектория восстановления в 2021–2023 годах, с 2023 года прогноз совпадает с предыдущим, доковидным.

А вот по углю действительно произошел пересмотр перспектив отрасли. Вместо ранее запланированных 475 миллионов тонн в 2023 году по новому прогнозу будет только 389,5 миллионов тонн, 2024 год также пересмотрен вниз — до 420 с 490 миллионов тонн. Основной причиной является изменение мирового энергобаланса и постепенное сокращение доли угольной генерации в пользу зеленой энергетики. Европейские страны (важный покупатель российского угля) первыми поставили себе цель на максимально быстрое снижение потребления угля, чтобы сократить выбросы углекислого газа в атмосферу.

В среднесрочной перспективе цены на нефть с большой долей вероятности останутся в пределах 60-70$ за баррель, долгосрочно возможно продолжение роста в соответствии с темпами инфляции в мире. Стоимость газа будет колебаться в пределах 2-10$mmBTU в зависимости от региона и расширения систем доставки газа до промышленности и потребителей. Перспективы роста цен на уголь связаны только с возможными локальными перебоями в производстве и временном дисбалансе спроса и предложения. И хотя факторов, поддерживающих их среднесрочно, нет, уголь еще долго будет оставаться важным элементом мирового энергобаланса. Также сильное влияние на цены продолжат оказывать соотношение использования угля и газа в энергетике, погодные факторы.

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