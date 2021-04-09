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ПСБ запускает сервис онлайн-страхования

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ расширяет возможности дистанционных каналов продаж и предлагает сервис по оформлению страхования жизни и здоровья заемщиков в интернет- и мобильном банке. Программа подключается к потребительскому кредиту.

Потенциальному заемщику достаточно выбрать интересующую кредитную программу и в онлайн-заявке подтвердить свое согласие на оформление кредита со страховой программой. В случае положительного решения клиент банка получает смс-уведомление с условиями по кредиту и в мобильном или интернет- банке подтверждает оформление займа. Денежные средства поступают на счет в течение 5 минут.

Новому клиенту после получения предварительного положительного решения для оформления займа потребуется один раз посетить офис на этапе заключения кредитного договора.

"Воспользоваться страхованием или отказаться от него — это добровольный и осознанный выбор любого заемщика. При этом наличие страхового полиса дает ряд неоспоримых преимуществ: это и возможность обезопасить себя от непредвиденных финансовых проблем при наступлении страхового случая и уверенность, что обязательства по кредиту не перейдут на ваших родственников. Внедрение такого сервиса в цифровых каналах позволяет нашим клиентам не только получить потребительский кредит на более привлекательных условиях, но и значительно сэкономить свое время", — отмечает директор департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ Юлия Михайловская.

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