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Баскетбол Спорт

БК "Самара" переиграл "Руну", сравняв счет в полуфинальной серии

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Самара" в сверхдраматичном матче переиграла "Руну" (79:74), сравняв счет в полуфинальной серии.

Соперники начали матч с обмена результативными атаками. Но в какой-то момент атака "Самары" замолчала более чем на три минуты — и из 9:7 счет превратился в 9:14. Владимир Пичкуров точными штрафными снял "заклятье", а треха Алексея Нестерова потонула в восторженном реве трибун. Удачный отрезок позволил хозяевам завершить стартовую десятиминутку с минимальным преимуществом — 18:17.

Гости вернули себе лидерство в начале второй четверти — но тут же Артемс Бутянковс дважды подряд забил из-под кольца, а Макар Коновалов положил треху: 27:23 к середине периода. И вновь москвичи перехватили инициативу, а наша команда выдала "сухой" отрезок. Но перед большим перерывом "взорвался" Айк Нваму: первый его проход был вполне "обычным", зато второй получился просто шикарным — такие данки даже искушенная самарская публика видит не каждый день! А Макар Коновалов, решив не отставать, прорвавшись под кольцо гостей, подарил хозяевам "+2" перед паузой — 35:33.

А как началась третья четверть! Айк Нваму и Антон Глазунов по очереди точны издали, а Максим Дыбовский завершает идеально кружевную быструю атаку — 47:37 после трех сыгранных минут. Москвичи берут тайм-аут — но Айк отвечает на него еще двумя трехами, а Игорь Смыгин разбирается с оппонентами под чужим щитом: "+16" к середине четверти (55:39)! А когда гости тоже начали набирать очки — на каждое их попадание отвечал бившийся на щитах Алексей Нестеров. Но затем самарцы перебрали фолов — и к концу периода от преимущества остались лишь воспоминания: 62:57.

К середине заключительной десятиминутки после трехочковых от Владимира Пичкурова и Игоря Смыгина самарцы вновь получили более весомые "+12" (76:64). Но, возрождая интригу, "Руна" выдала отрезок 8:0 — 76:72 за минуту с небольшим до завершения основного времени. Вновь Владимир Пичкуров, и вновь с линии штрафных, прервал паузу. И хотя нервов за последнюю минуту было потрачено немало, победы "Самара" уже не отдала.

Самара — Руна 79:74 (18:17, 17:16, 27:24, 17:17). Следующие матчи команды проведут в Москве 14 и 16 апреля.

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