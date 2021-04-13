Открытые дни Directum 2021 соберут бизнес-сообщество России и СНГ 21 и 22 апреля

Участников онлайн-конференции ждут 3 параллельные секции докладов: для кадровых служб, бухгалтерии и ИТ-подразделений. Только актуальная информация о цифровых бизнес-процессах, свежие кейсы от экспертов Directum и представителей бизнеса: "Монʼдэлис Русь", PepsiCo, "Джонсон и Джонсон", "ЭкоСтройРесурс", Red Wind и других.

Масштабная онлайн-конференция Directum и партнеров пройдет 21 и 22 апреля. С акцентом на практику цифровизации эксперты будут обсуждать не абстрактные технологии, а актуальные решения, которые уже сейчас применяются в компаниях и приносят значительный эффект.

21 апреля участников ожидают доклады в трех параллельных секциях:

HR-процессы. Итоги эксперимента Минтруда и отзывы участников: Nexign Team и PepsiCo. Изменения в трудовом законодательстве и перспективы КЭДО. Кейсы цифрового кадрового делопроизводства от компаний "Монʼдэлис Русь" и Югорского научно-исследовательского института.

Цифровая бухгалтерия. Интеллектуальная обработка первичных учетных документов и высвобождение ресурсов бухгалтеров, единый архив финансовых документов и обмен с контрагентами. Расскажем о проектах в компаниях: "Джонсон и Джонсон", "Подружка", Jotun Paints LLC.

Must have. Кейсы применения интеллектуальных решений для управления бизнес-процессами и документами, договорной работы и делопроизводства: проекты "ЭкоСтройРесурс", ООО "Рош Диабетес Кеа Рус", Red Wind. Цифровое управление проектами в ИТ-экосистеме.

Эксперты компании Directum представят новые продукты и проведут живую демонстрацию возможностей интеллектуальной системы Directum RX.

22 апреля представители бизнес-сообщества Казахстана расскажут об особенностях цифровизации с учетом законодательства республики и поделятся кейсами местных компаний. Полная программа мероприятия на сайте.

Участие в конференции бесплатное. Бонус: всем зарегистрировавшимся бесплатные полезные материалы по цифровизации HR-процессов и бухгалтерии.

Зарегистрироваться на мероприятие.

Это возможность пообщаться с экспертами и лично задать вопросы по интересующим тематикам. Программа конференции будет интересна директорам по развитию, управлению персоналом, ИТ-директорам, руководителям бухгалтерии, кадровых, финансовых, юридических и делопроизводственных департаментов, генеральным директорам и владельцам бизнеса.