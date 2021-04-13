16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Директор банкротящегося "Больверка" трудоустроился в "Стройтрансгаз" Самарские улицы оснастили стендами с информацией о сроках дорожного ремонта На строительство III пускового комплекса здания театра "СамАрт" выделили 829 млн рублей В Самаре ищут подрядчика, который построит новый инфекционный корпус на ул. Шверника Самарская область стала лауреатом первой национальной отраслевой киберпремии "CTF-2020"

Экономика и бизнес

Открытые дни Directum 2021 соберут бизнес-сообщество России и СНГ 21 и 22 апреля

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Участников онлайн-конференции ждут 3 параллельные секции докладов: для кадровых служб, бухгалтерии и ИТ-подразделений. Только актуальная информация о цифровых бизнес-процессах, свежие кейсы от экспертов Directum и представителей бизнеса: "Монʼдэлис Русь", PepsiCo, "Джонсон и Джонсон", "ЭкоСтройРесурс", Red Wind и других.

Масштабная онлайн-конференция Directum и партнеров пройдет 21 и 22 апреля. С акцентом на практику цифровизации эксперты будут обсуждать не абстрактные технологии, а актуальные решения, которые уже сейчас применяются в компаниях и приносят значительный эффект.

21 апреля участников ожидают доклады в трех параллельных секциях:

  • HR-процессы. Итоги эксперимента Минтруда и отзывы участников: Nexign Team и PepsiCo. Изменения в трудовом законодательстве и перспективы КЭДО. Кейсы цифрового кадрового делопроизводства от компаний "Монʼдэлис Русь" и Югорского научно-исследовательского института.
  • Цифровая бухгалтерия. Интеллектуальная обработка первичных учетных документов и высвобождение ресурсов бухгалтеров, единый архив финансовых документов и обмен с контрагентами. Расскажем о проектах в компаниях: "Джонсон и Джонсон", "Подружка", Jotun Paints LLC.
  • Must have. Кейсы применения интеллектуальных решений для управления бизнес-процессами и документами, договорной работы и делопроизводства: проекты "ЭкоСтройРесурс", ООО "Рош Диабетес Кеа Рус", Red Wind. Цифровое управление проектами в ИТ-экосистеме.

Эксперты компании Directum представят новые продукты и проведут живую демонстрацию возможностей интеллектуальной системы Directum RX.

22 апреля представители бизнес-сообщества Казахстана расскажут об особенностях цифровизации с учетом законодательства республики и поделятся кейсами местных компаний. Полная программа мероприятия на сайте.

Участие в конференции бесплатное. Бонус: всем зарегистрировавшимся бесплатные полезные материалы по цифровизации HR-процессов и бухгалтерии.

Зарегистрироваться на мероприятие.

Это возможность пообщаться с экспертами и лично задать вопросы по интересующим тематикам. Программа конференции будет интересна директорам по развитию, управлению персоналом, ИТ-директорам, руководителям бухгалтерии, кадровых, финансовых, юридических и делопроизводственных департаментов, генеральным директорам и владельцам бизнеса.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №19

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Владимир Герасимов 27 августа 2018 13:01 Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Фото на сайте

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

На конференции НСКВ - Самара обсудили тренды корпоративной социальной ответственности в условиях пандемии

На конференции НСКВ - Самара обсудили тренды корпоративной социальной ответственности в условиях пандемии

Самарский завод "Нефтефлот" спустил на воду новую сухогрузную баржу

Самарский завод "Нефтефлот" спустил на воду новую сухогрузную баржу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2