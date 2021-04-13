В галерее "Новое пространство" покажут наиболее полное собрание работ Вадима Свешникова

В четверг, 15 апреля, в 18:00, в галерее "Новое пространство" откроется выставка живописи Вадима Свешникова "Ностальгия по совершенству".
Экспозиция представит наиболее полное собрание работ самарского живописца, члена Союза художников России, педагога Вадима Петровича Свешникова (1939-2020).
Вадим Свешников был живописцем, педагогом, мастером исторической и жанровой живописи, а также портретистом.
"Художник начинается с того момента, когда в его душе поселяется "нечто", возможно, для кого-то оно покажется странным, но возникает необходимость это написать. От этого не уйти", — рассказал Вадим Свешников журналистам в одном из немногочисленных интервью.
У Вадима Свешникова учились многие самарские художники и архитекторы.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.