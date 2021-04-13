В галерее "Новое пространство" покажут наиболее полное собрание работ Вадима Свешникова

В четверг, 15 апреля, в 18:00, в галерее "Новое пространство" откроется выставка живописи Вадима Свешникова "Ностальгия по совершенству".

Экспозиция представит наиболее полное собрание работ самарского живописца, члена Союза художников России, педагога Вадима Петровича Свешникова (1939-2020).

Вадим Свешников был живописцем, педагогом, мастером исторической и жанровой живописи, а также портретистом.

"Художник начинается с того момента, когда в его душе поселяется "нечто", возможно, для кого-то оно покажется странным, но возникает необходимость это написать. От этого не уйти", — рассказал Вадим Свешников журналистам в одном из немногочисленных интервью.

У Вадима Свешникова учились многие самарские художники и архитекторы.