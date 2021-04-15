Теперь розничные клиенты Россельхозбанка могут открыть новый накопительный счет со ставкой до 4,5% годовых в рамках тарифного плана "Моя выгода". Максимальная ставка действует при условии размещения средств на счете в течение 12 месяцев.
На сумму первоначального взноса начисляется 3,5% годовых, далее процентная ставка растет вместе со сроком хранения средств на накопительном счете и не зависит от размещенной суммы. Пополнять счет можно быстро и удобно в дистанционных каналах обслуживания банка Интернет-банк и Мобильный банк на любую сумму, а количество дополнительных взносов не ограничено.
Пользоваться счетом можно бессрочно, а также ежедневно пополнять и снимать средства. Выплата процентов осуществляется регулярно в конце месяца путем зачисления суммы процентов на счет.
"В последнее время накопительные счета с возможностью оперативного управления своими средствами пользуются большой популярностью у наших клиентов. Мы сделали условия по продукту максимально привлекательными — процентная ставка не зависит от суммы сбережений и увеличивается в зависимости от длительности их хранения на счете. А управлять своими накоплениями на счете очень удобно в мобильном приложении банка", — прокомментировала руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО "Россельхозбанк" Юлия Деменюк.
Накопительный счет можно открыть как в отделении банка, так и через дистанционные каналы.
Последние комментарии
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.