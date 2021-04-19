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Губернатор Власть и политика

Губернатор поручил создать проектный офис по внедрению модели НСИ на территории региона

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил создать проектный офис по внедрению "Национальной социальной инициативы". Такое поручение глава региона дал в понедельник, 19 апреля, на оперативном совещании в правительстве региона.

"Коллеги, на прошлой неделе состоялось совместное заседание президиума Госсовета и АСИ под председательством президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, где была рассмотрена Национальная социальная инициатива (НСИ), которую инициировало АСИ. Считаю важным создать проектный офис по внедрению модели НСИ на территории Самарской области", - обратился Дмитрий Азаров к членам кабмина, главам муниципалитетов и руководителям профильных ведомств.

Напомним, НСИ разработана по поручению Владимира Путина. Ее основная задача - сделать социальные услуги, предоставляемые населению, максимально удобными и полезными для граждан.

Курировать внедрение НСИ в регионе поручено заместителю председателя правительства Александру Фетисову: именно он возглавит проектный офис.

"Поручаю вам завтра до конца дня сформировать персональный состав, определить порядок и регламент работы, - поставил задачу Дмитрий Азаров. - Так же, как мы работаем по внедрению и упрощению моделей ведения бизнеса, где добились значительных результатов, нам предстоит отработать и по инициативам АСИ".

Губернатор отметил: несмотря на плодотворное взаимодействие Самарской области и Агентства стратегических инициатив, еще есть значительные резервы для развития сотрудничества.

"Мы должны использовать опыт Агентства более эффективно, масштабировать его", - резюмировал Дмитрий Азаров.

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