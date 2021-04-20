Инвестиционный потенциал Самарской области представили делегации из Беларуси

Самарскую область посетила делегация из Республики Беларусь во главе с председателем Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андреем Рыбаковым. На площадке Торгово-промышленной палаты Самарской области состоялась встреча, посвященная развитию сотрудничества двух сторон в торгово-экономической сфере. В ней приняли участие представители посольства Республики Беларусь, министерств и крупнейших промышленных комплексов соседнего государства и нашего региона.
Правительство Самарской области уделяет особое внимание формированию благоприятного делового и инвестиционного климата. Создание комфортных условий для ведения предпринимательской деятельности в регионе ведется по поручению губернатора Дмитрия Азарова в рамках реализации нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт".
"Конкуренция за инвесторов каждый год становится все более жесткой. Меняется сам характер развития этой конкуренции. В борьбе за инвестора выигрывают территории, где созданы комфортные условия ведения бизнеса и проживания людей", — отмечал губернатор Дмитрий Азаров на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в регионе, которое состоялось в июне 2020 года.
Ключевыми направлениями для сотрудничества нашего региона и Республики Беларусь являются пищевая промышленность, сельское хозяйство, машиностроение, производство дорожно-строительной техники.
Работу с инвесторами в регионе курирует министерство экономического развития и инвестиций во главе с министром Дмитрием Богдановым.
"Мы создаем лучшие условия для российских и зарубежных инвесторов. В прошлом году мы открыли два индустриальных парка, обеспечили существенный прирост инвестиций в Особую экономическую зону. В этом году мы уже запустили на площадке ОЭЗ "Тольятти" завод медицинских изделий, планируем дать старт работе еще четырех производств. Кроме того, начнем осваивать территорию под вторую очередь "Преображенки", — прокомментировал Дмитрий Богданов.
Президент ТПП Самарской области Валерий Фомичев в ходе встречи отметил, что взаимный интерес российского и белорусского бизнесов не ослабевает, а наоборот наращивает обороты. Сегодня палатой выстроена комплексная система экономического взаимодействия со всеми шестью регионами Республики Беларусь, намечена дорожная карта совместных мероприятий с белорусскими коллегами на среднесрочную перспективу.
Руководитель "Агентства по привлечению инвестиций Самарской области" Сергей Никитин презентовал гостям региона экономический и инвестиционный потенциал Самарской области. "Мы надеемся, что встреча положит начало продуктивному диалогу с новыми партнерами и продолжению диалога с партнерами существующими", — подчеркнул он.
Андрей Рыбаков отметил, что в области нефтехимии у сторон есть широкий спектр направлений для сотрудничества и встреча в ТПП поможет определиться с наиболее перспективными проектами.
Последние комментарии
Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом
Здорово, что лекарства станут маркировать. Теперь можно не опасаться того, что купишь контрафакт и вместо помощи получишь непонятно что...
это вредители...нужно совсем запретить этот яд
твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла
Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.