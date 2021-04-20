"Совести хватает людям в глаза смотреть?": Дмитрий Азаров раскритиковал власти Тольятти

В понедельник, 19 апреля, губернатор Дмитрий Азаров провел большую встречу с председателями советов многоквартирных домов ТСЖ, ЖСК, ТСН Автозаводского района Тольятти, которая продолжалась без малого четыре часа. За это время глава региона ответил на десятки обращений жителей, по каждому из уполномоченным органам были даны конкретные поручения.

Так, председатель ТОС 19 квартала Нина Луценко рассказала Дмитрию Азарову о проблеме, с которой столкнулись жильцы домов по адресам улица Татищева, 11 и 13. В 2018 г. инициативные жители подали заявку на устройство детской площадки по губернаторскому проекту "СОдействие" и стали ее победителями. Однако до сих пор работы не выполнены. Дело в том, что конкурс выиграл недобросовестный подрядчик, разбирательства с которым перешли в судебную плоскость.

"Почему не приведен двор в порядок? Мне стыдно сейчас перед жителями и перед Ниной Алексеевной! Мы с вами общаемся по несколько раз в неделю, уже давно бы подняли вопрос! Совести хватает людям в глаза смотреть? В этом году с задачей справляйтесь!", - жестко раскритиковал городские власти за неисполнения обязательств перед людьми Дмитрий Азаров.

Глава региона поставил задачу до 30 апреля определить, в какие сроки ситуация будет исправлена. Исполнение поручения губернатор пообещал проверить лично - в рамках ближайшей рабочей поездки в Тольятти.

Председатель совета МКД, расположенного на Ворошилова, 55, Наталья Сморкачева рассказала, что нарекания вызывает разбитый внутриквартальный проезд, находящийся в ведении муниципалитета.

"Администрация Автозаводского района не настроена идти на контакт с председателями МКД, — отметила женщина. — У нас самая большая проблема — это внутриквартальный проезд. Это муниципальные площади, которые должны обслуживать подрядчики, контролируемые инспекторами из администрации района".

По словам Натальи Сморкачевой, вместо помощи и реальных дел от районных инспекторов поступают лишь отписки, а иногда — настойчивые рекомендации "сидеть и не высовываться с вопросами".

Дмитрий Азаров подверг жесткой критике такое отношение чиновников районной администрации к людям, поручив провести проверку в отношении тех, кто позволяет себе подобные высказывания.

"Некоторые чиновники не помогают в создании советов многоквартирных домов, потому как не хотят, чтобы появились такие активные организованные люди. Хочу эту ситуацию исправить, именно для этого вышел на прямой контакт с вами. Меня эта ситуация не устраивает также, как и вас", — подчеркнул глава региона.

Председатель совета МКД также отметила, что в решении вопросов населения важна роль депутатского корпуса. Женщина подчеркнула, что, к примеру, в 20 квартале ситуация с обслуживанием внутриквартальных территорий намного лучше.

"Выяснилось, что депутат там Николай Альфредович Ренц. Видимо, он дергает администрацию Автозаводского района, поэтому там чище", – рассказала Наталья Сморкачева.

Дмитрий Азаров выразил надежду, что Николай Ренц наведет порядок по всей территории города, как только вступит в должность главы Тольятти, на которую был избран гордумой в минувшую пятницу. А Наталье Сморкачевой предложил стать районным инспектором, чтобы изнутри менять ситуацию.

Участники встречи, длившейся до позднего вечера, также жаловались на работу управляющий компаний, на качество работ подрядчиков Фонда капитального ремонта и т.д.

В завершении встречи глава региона предоставил слово Николаю Ренцу, которому предстоит уже в ближайшее время погрузиться в решение обозначенных проблем. "Впечатлены реальным положением дел, наглядно?" — спросил Дмитрий Азаров.

"Впечатлен. Грустно. Безусловно, нужно время разобраться. На адресах, которые были названы, я обязательно побываю, вместе с жителями определим пути решения проблем", — подчеркнул Николай Ренц.

"Вместе побываем, — отметил Дмитрий Азаров. — Думаю, сегодня у вас в полной мере получилось глубокое и наглядное погружение в проблематику". Также глава региона поручил председателю правительства Виктору Кудряшову проконтролировать внесение в протокол всех поручений, прозвучавших в ходе встречи, а обращения, поступившие через мессенджеры, взять на контроль.