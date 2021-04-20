В мобильном приложении банка "Открытие" на Android стали доступны ПИФы УК "Открытие"

С апреля 2021 года оформление ПИФов стало доступно клиентам в мобильном приложении банка "Открытие" на платформе Android. В декабре 2020 года Управляющая компания "Открытие" (входит в группу банка "Открытие") реализовала этот функционал для IOS. Таким образом, УК "Открытие" и банк "Открытие" продолжают работать над тем, чтобы процесс инвестирования становился максимально комфортным для всех клиентов.

Так же, как и на IOS, оформить покупку паев на Android можно в разделе "Инвестиции" мобильного приложения банка "Открытие". Подобрать и приобрести инвестиционный продукт можно в зависимости от финансовых целей.

Клиентам доступны семь открытых ПИФов. В мобильном приложении можно ознакомиться с основными параметрами каждого фонда, рекомендуемым сроком и валютой инвестирования, а также динамикой стоимости пая и ежемесячными аналитическими обзорами рынка.

Благодаря простоте линейки ОПИФ УК "Открытие" клиент может выбрать фонд в приложении в соответствии со своими предпочтениями по доходности и риску, а также валюте портфеля: на рынках акций — "Открытие — Акции" (рубли) и "Открытие — Лидеры инноваций" (доллары США), на рынках облигаций — "Открытие — Облигации" (рубли) и "Открытие — Еврооблигации" (доллары США), либо смешанные портфели — "Открытие — Сбалансированный" (рубли) и "Открытие — Глобальные инвестиции" (доллары США). Также клиент может выбрать ОПИФ "Открытие — Золото".

Процедура оформления ПИФов в мобильном приложении проходит полностью в режиме онлайн: комплект документов можно подписать с помощью кода подтверждения из смс, а средства переводятся без комиссии со счета в банке.

Минимальная сумма инвестирования при покупке ПИФов УК "Открытие" в мобильном приложении банка "Открытия" составляет всего 1000 рублей, докупить паи можно на сумму от 100 рублей.

Илья Корнев, начальник управления продуктов, маркетинга и технологий УК "Открытие": "Мы считаем, что наши клиенты должны иметь одинаковый доступ к инвестированию вне зависимости от того, какую платформу они используют — IOS или Android. Поэтому запуск оформления паёв в мобильном приложении на Android — важный и своевременный шаг к повышению комфорта для розничных инвесторов, который стал возможен благодаря тесной интеграции с банком "Открытие".