В мобильном приложении банка "Открытие" на Android стали доступны ПИФы УК "Открытие"

С апреля 2021 года оформление ПИФов стало доступно клиентам в мобильном приложении банка "Открытие" на платформе Android. В декабре 2020 года Управляющая компания "Открытие" (входит в группу банка "Открытие") реализовала этот функционал для IOS. Таким образом, УК "Открытие" и банк "Открытие" продолжают работать над тем, чтобы процесс инвестирования становился максимально комфортным для всех клиентов.
Так же, как и на IOS, оформить покупку паев на Android можно в разделе "Инвестиции" мобильного приложения банка "Открытие". Подобрать и приобрести инвестиционный продукт можно в зависимости от финансовых целей.
Клиентам доступны семь открытых ПИФов. В мобильном приложении можно ознакомиться с основными параметрами каждого фонда, рекомендуемым сроком и валютой инвестирования, а также динамикой стоимости пая и ежемесячными аналитическими обзорами рынка.
Благодаря простоте линейки ОПИФ УК "Открытие" клиент может выбрать фонд в приложении в соответствии со своими предпочтениями по доходности и риску, а также валюте портфеля: на рынках акций — "Открытие — Акции" (рубли) и "Открытие — Лидеры инноваций" (доллары США), на рынках облигаций — "Открытие — Облигации" (рубли) и "Открытие — Еврооблигации" (доллары США), либо смешанные портфели — "Открытие — Сбалансированный" (рубли) и "Открытие — Глобальные инвестиции" (доллары США). Также клиент может выбрать ОПИФ "Открытие — Золото".
Процедура оформления ПИФов в мобильном приложении проходит полностью в режиме онлайн: комплект документов можно подписать с помощью кода подтверждения из смс, а средства переводятся без комиссии со счета в банке.
Минимальная сумма инвестирования при покупке ПИФов УК "Открытие" в мобильном приложении банка "Открытия" составляет всего 1000 рублей, докупить паи можно на сумму от 100 рублей.
Илья Корнев, начальник управления продуктов, маркетинга и технологий УК "Открытие": "Мы считаем, что наши клиенты должны иметь одинаковый доступ к инвестированию вне зависимости от того, какую платформу они используют — IOS или Android. Поэтому запуск оформления паёв в мобильном приложении на Android — важный и своевременный шаг к повышению комфорта для розничных инвесторов, который стал возможен благодаря тесной интеграции с банком "Открытие".
Управляющая компания "Открытие" основана в 2000 году. Компания входит в состав группы банка "Открытие". УК "Открытие" предоставляет услуги для частных и институциональных клиентов. Ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов, саморегулируемых организаций (СРО). Под управлением УК "Открытие" находятся 7 открытых ПИФов, 1 БПИФ и 6 закрытых ПИФов, а также 14 целевых капиталов эндаумент-фондов. Компании присвоен индивидуальный рейтинг надежности рейтингового агентства "Эксперт РА" — "А++" (наивысший уровень надежности и качества услуг). УК "Открытие" является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальной ассоциации эндаументов (НАЭ). Компания стала победителем в номинациях "Управляющий для розничных инвесторов" конкурса "Элита фондового рынка" за 2019 г. и "Лучшее доверительное управление для розничных инвесторов" за 2018 г. Активы под управлением на 31.12.2020 г. — более 279 млрд рублей.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.