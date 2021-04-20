Губернатор и посол Республики Беларусь в РФ обсудили перспективные направления сотрудничества

Во вторник, 20 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Беларусь в РФ Владимиром Семашко.

Приезд Владимира Семашко — первый с начала пандемии официальный визит посла союзного государства на территорию Самарской области.

По объему экспорта в 2020 году Республика Беларусь заняла 6 место среди торговых партнеров Самарской области. В рейтинге регионов России по объемам экспорта в Республику Беларусь в 2020 году Самарская область заняла 11 место.

Стороны активно сотрудничают в рамках научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего", созданного по поручению Дмитрия Азарова. Успешно ведутся парламентские, культурные и научные обмены.

Сейчас отношения государства и региона выходят на новый уровень: на прошлой неделе Самарская область принимала представителей совместной рабочей группы по сотрудничеству региона и Республики. Члены рабочей группы побывали на крупнейших предприятиях, изучили лучшие практики в экономике и социальной сфере.

"На прошлой неделе я принимал участие в заседании совместной рабочей группы по вопросам двустороннего сотрудничества. Полагаю, что белорусские коллеги еще раз убедились в том, что наша область обладает уникальным набором компетенций, хорошей базой для реализации совместных современных проектов, значительным природным и человеческим потенциалом", — отметил зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин.

В ходе нынешнего визита делегации сторонами подписан план мероприятий по реализации соглашения на 2021–2023 гг. между Самарской областью и Республикой Беларусь.

"Принято решение в течение двух месяцев доработать план с учетом новых предложений и договоренностей, достигнутых в ходе встречи на прошлой неделе. Это показывает продуктивный характер проделанной обеими сторонами работы, нацеленность на результат", — отметил Дмитрий Азаров.

На встрече обсуждалось и сотрудничество в IT-сфере, медицине, туризме. "Считаю важным обсудить возможность прямого авиационного сообщении между Самарой и Минском. Опыт такой был, думаю, что сейчас самое время авиасообщение восстановить, — отметил губернатор. — Рассчитываю, что это придаст дополнительный импульс развитию туризма".

Владимир Семашко поддержал инициативу Дмитрия Азарова, отметив, что сегодня тенденция восстановления транспортного сообщения между Республикой Беларусь и Россией есть и на федеральном уровне.

"Это правильно. Воздушный мост был ранее: три раза в неделю самолеты летали в Самару и Минск. В период пандемии этот мост был "разрушен", сейчас есть основания к его восстановлению, тем более, что мы стремимся к увеличению наших партнерских отношений. Много предпосылок существует к тому, что он в ближайшее время будет восстановлен", — акцентировал внимание посол.

Дмитрий Азаров пригласил посла принять участие в Параде Памяти, который традиционно проходит в Самаре 7 ноября. Владимир Семашко принял предложения, отметив, что для белорусского народа Победа в Великой Отечественной войне является священной, как и все события, послужившие ей.

Посол отметил, что белорусской стороне Самарская область крайне интересна как партнер в сфере обновления сети городского транспорта, строительства социальных, жилищных объектов.

Всего на встрече было обозначено 15 направлений сотрудничества, они отражены в протоколе. В ближайшее время документ будет доработан, и его подписание станет значительным вкладом в развитие двусторонних отношений Самарской области и Республики Беларусь.