В ПривГУПС прошла стратегическая сессия по развитию транспортного комплекса Самарской области

На базе Приволжского государственного университета путей сообщения прошла Стратегическая сессия "Эффективная транспортная система Самарской области: основные направления развития до 2036 года".
Мероприятие организовано в рамках исполнения поручения губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Его задача — сформировать стратегические решения для развития транспортной инфраструктуры региона до 2036 года.
В обсуждении приняли участие ведущие эксперты в сфере транспорта, представители профильных министерств и ведомств, перевозчиков, депутатского корпуса и научного сообщества.
Врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Алена Денисенко сформулировала ключевую задачу стратегической встречи. "Наша цель — собрать идеи и предложения от ученых, депутатов, общественных организаций и представителей отрасли, которые станут основой для разработки стратегии развития транспортной системы до 2036 года", — отметила врио главы областного минтранса.
Как пояснил ректор университета Максим Гаранин, ПривГУПС не случайно стал площадкой для проведения стратегической сессии — университет активно развивается, сохраняя традиции высшей транспортной школы в образовании и науке.
Сегодня ПривГУПС — крупный научно-образовательный центр в Приволжском федеральном округе, который ведет подготовку квалифицированных специалистов в области железнодорожного транспорта. А уже со следующего учебного года планируется ввести специальности, связанные с автодорожным хозяйством. В университете сформирована научно-образовательная среда для решения самых актуальных задач в сфере транспорта, логистики и подготовки специалистов по приоритетным направлениям с учетом современных вызовов.
"В ходе мероприятия гости познакомились с новым Научно-технологическим центром информационного моделирования, предназначенным для моделирования любых объектов транспортной инфраструктуры, в том числе автомобильных дорог, путепроводов, инженерных сооружений любой сложности. Для работы центра подготовлены специалисты, закуплено современное оборудование", — пояснил ректор.
Программа стратегической сессии включала два круглых стола "Концепция развития автомобильного и железнодорожного пассажирского транспорта до 2036 года (в том числе наземный и подземный электрический транспорт)", а также "Концепция развития воздушного и речного пассажирского транспорта до 2036 года". По итогам транспортники выработали предложения по самым актуальным вопросам транспортного обеспечения жителей региона. Было отмечено, что реализация транспортной стратегии позволит сформировать устойчивую, современную и востребованную транспортную систему в интересах людей и экономики региона.
Последние комментарии
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!
... вроде я не лишён ФАНТАЗИИ, НО-но нашёл ценностей ПРИМЕНЕНИЯ В БЫТУ (возможно в неординарных СЛУЧАЯХ -вашему СТОЛУ ... от НАШЕГО СТОЛА ) ... только великолепие АРМЕЙСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ВОТ - мой проект Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - в изоляции внимания, а ведь ЕСТЬ ...БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде