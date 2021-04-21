Тольяттинский госуниверситет окажет финансовую помощь студенческим проектам

В Тольяттинском госуниверситете завершился ежегодный конкурс на финансирование студенческих научно-исследовательских и инновационных проектов. 12 инициатив студентов будут поддержаны вузовскими грантами в размере 40 000 рублей на каждый проект.
Всего в этом году на конкурс поступило 33 заявки: 19 — по техническому направлению, 11 заявок — по общественному и гуманитарному направлению, и 3 — на естественнонаучную тематику.
Эксперты каждого направления — научно-педагогические работники вуза и представители внешних организаций-партнеров опорного ТГУ — оценивали проекты по балльно-рейтинговой системе и в итоге составили общий рейтинг. Наибольшее количество баллов набрали только 12 научно-исследовательских и инновационных проектов из 30 рассмотренных.
Поддержку опорного ТГУ среди прочих получила инициатива студентки института химии и энергетики Анны Багровой (научный руководитель — старший преподаватель Сергей Соков) по созданию всепогодной износостойкой дорожной разметки на основе олифы. Такая разметка позволит водителям в любое время года контролировать ситуацию на дороге и не допускать ДТП.
Гранта удостоен и проект "Модуль гибридного полного привода" автомобилей ВАЗ/LADA, над которым трудилась команда студентов института машиностроения ТГУ. Модуль, аналогов которому на рынке пока нет, способен эффективно повысить проходимость автомобиля до уровня внедорожника и увеличить его экономичность с минимальными финансовыми затратами за счет простоты технической конструкции и использования стандартных узлов от автомобилей ВАЗ/LADA. В итоге будет разработан сертифицированный опытный образец модуля с приводом на переднюю ось и получен патент на изобретение.
С финансовой помощью Тольяттинского госуниверситета будет развиваться проект историко-поэтической экскурсии по Портпоселку студенческого экскурсионного бюро опорного ТГУ. Проект актуален, так как "прогуляться" по этому району, не выходя из дома, пока невозможно. Видеоэкскурсия будет доступна к просмотру в социальных сетях — в группах Студенческого экскурсионного бюро и проекта "Исторический музей" — и станет стартом в разработке видеоэкскурсий уже по другим районам Тольятти.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.