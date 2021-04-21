Тольяттинский госуниверситет окажет финансовую помощь студенческим проектам

В Тольяттинском госуниверситете завершился ежегодный конкурс на финансирование студенческих научно-исследовательских и инновационных проектов. 12 инициатив студентов будут поддержаны вузовскими грантами в размере 40 000 рублей на каждый проект.

Всего в этом году на конкурс поступило 33 заявки: 19 — по техническому направлению, 11 заявок — по общественному и гуманитарному направлению, и 3 — на естественнонаучную тематику.

Эксперты каждого направления — научно-педагогические работники вуза и представители внешних организаций-партнеров опорного ТГУ — оценивали проекты по балльно-рейтинговой системе и в итоге составили общий рейтинг. Наибольшее количество баллов набрали только 12 научно-исследовательских и инновационных проектов из 30 рассмотренных.

Поддержку опорного ТГУ среди прочих получила инициатива студентки института химии и энергетики Анны Багровой (научный руководитель — старший преподаватель Сергей Соков) по созданию всепогодной износостойкой дорожной разметки на основе олифы. Такая разметка позволит водителям в любое время года контролировать ситуацию на дороге и не допускать ДТП.

Гранта удостоен и проект "Модуль гибридного полного привода" автомобилей ВАЗ/LADA, над которым трудилась команда студентов института машиностроения ТГУ. Модуль, аналогов которому на рынке пока нет, способен эффективно повысить проходимость автомобиля до уровня внедорожника и увеличить его экономичность с минимальными финансовыми затратами за счет простоты технической конструкции и использования стандартных узлов от автомобилей ВАЗ/LADA. В итоге будет разработан сертифицированный опытный образец модуля с приводом на переднюю ось и получен патент на изобретение.

С финансовой помощью Тольяттинского госуниверситета будет развиваться проект историко-поэтической экскурсии по Портпоселку студенческого экскурсионного бюро опорного ТГУ. Проект актуален, так как "прогуляться" по этому району, не выходя из дома, пока невозможно. Видеоэкскурсия будет доступна к просмотру в социальных сетях — в группах Студенческого экскурсионного бюро и проекта "Исторический музей" — и станет стартом в разработке видеоэкскурсий уже по другим районам Тольятти.