В Тольятти на базе ТГУ пройдет "Диктант Победы"

На базе Тольяттинского государственного университета (ТГУ) 29 апреля состоится Международный исторический "Диктант Победы" на тему событий Великой Отечественной войны.

"Диктант Победы" проводится в целях привлечения всех категорий населения к изучению истории Великой Отечественной войны и повышения исторической грамотности российского общества.

Задачи "Диктанта Победы":

предоставление возможности участникам Диктанта получить независимую оценку своих знаний о событиях Великой Отечественной войны;

получение объективной информации об уровне исторической грамотности российского общества с целью выработки конкретных мер по улучшению ситуации в данной сфере;

привлечение внимания общественности и средств массовой информации к проблеме сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне;

поощрение участников диктанта, показавших наиболее высокий уровень исторической грамотности при выполнении заданий.

Написать "Диктант Победы" могут все желающие: участие — бесплатное и добровольное. Все участники Диктанта получат сертификаты. Набравшим 25 баллов вручат диплом финалиста.

Кафедра "История и философия" гуманитарно-педагогического института ТГУ организует офлайн-площадку в лекционных аудиториях УЛК-714 и УЛК-722 (ул. Белорусская, 16в), где каждому участнику будет присвоен идентификационный номер. Для получения результатов участник может ввести этот номер в Личном кабинете на официальном сайте "Диктанта Победы", получить электронный сертификат и распечатать его.

Программа проведения диктанта (время местное):