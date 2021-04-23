В Тольятти на базе ТГУ пройдет "Диктант Победы"

На базе Тольяттинского государственного университета (ТГУ) 29 апреля состоится Международный исторический "Диктант Победы" на тему событий Великой Отечественной войны.
"Диктант Победы" проводится в целях привлечения всех категорий населения к изучению истории Великой Отечественной войны и повышения исторической грамотности российского общества.
Задачи "Диктанта Победы":
- предоставление возможности участникам Диктанта получить независимую оценку своих знаний о событиях Великой Отечественной войны;
- получение объективной информации об уровне исторической грамотности российского общества с целью выработки конкретных мер по улучшению ситуации в данной сфере;
- привлечение внимания общественности и средств массовой информации к проблеме сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне;
- поощрение участников диктанта, показавших наиболее высокий уровень исторической грамотности при выполнении заданий.
Написать "Диктант Победы" могут все желающие: участие — бесплатное и добровольное. Все участники Диктанта получат сертификаты. Набравшим 25 баллов вручат диплом финалиста.
Кафедра "История и философия" гуманитарно-педагогического института ТГУ организует офлайн-площадку в лекционных аудиториях УЛК-714 и УЛК-722 (ул. Белорусская, 16в), где каждому участнику будет присвоен идентификационный номер. Для получения результатов участник может ввести этот номер в Личном кабинете на официальном сайте "Диктанта Победы", получить электронный сертификат и распечатать его.
Программа проведения диктанта (время местное):
- 13:00 — начало работы региональной площадки;
- 13:00–14:40 — сбор, регистрация участников и выдача бланков диктанта;
- 14:40–15:00 — инструктаж по заполнению бланков;
- 15:00–15:45 — написание диктанта;
- 15:45–16:00 — сбор заполненных бланков для написания диктанта;
- 16:20 — закрытие региональной площадки.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.