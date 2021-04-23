Тольяттинский госуниверситет вошел в топ-1000 лучших университетов мира

Тольяттинский государственный университет (ТГУ) по итогам 2020 года вошел в топ-1000 рейтинга ведущих мировых университетов RankPro. Опорный вуз впервые принял участие в этом ранжировании.
Рейтинг RankPro основан на мнениях и оценках экспертов самого высокого уровня — профессоров различных университетов всего мира. Он формируется на площадке "Глобальный мировой коммуникатор (GWC). Образование и наука". Это первая международная программа, введенная для разработки общей концепции оценки деятельности высших учебных заведений и научных центров с целью присвоения им рейтинга профессионального качества.
Согласно методике ранжирования, рейтинг университета складывается из трех компонентов, позволяющих получить полное представление об уровне вуза. Академический рейтинг (academic rankings) рассчитывается исходя из академической и научно-исследовательской деятельности университета, рейтинг по BC-index отражает коммуникабельность и доступность информации на англоязычной версии домашней страницы сайта вуза, публичный рейтинг (reputation) свидетельствует о национальной и международной репутации образовательной организации. По итогам показателей в этих трех рейтингах распределяются места в World TOP 1000 RankPro.
По данным на 22 апреля 2021 года в системе GWC зарегистрировано 2400 вузов, 179 из них — российские. В World TOP 1000 RankPro 2020/2021 вошёл 41 вуз из России, в том числе 16 национальных исследовательских и 6 опорных университетов. Три вуза представляют в рейтинге Самарскую область. Это Самарский государственный политехнический университет, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева и Тольяттинский госуниверситет.
С наилучшей стороны опорный вуз показал себя в рейтинге "Academic rankings": здесь Тольяттинский госуниверситет расположился на 736 позиции. Для сравнения: Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" занял 633 место, в группе 751-800 (после 750 строчки рейтинг делится на группы) расположились Томский государственный университет и Московский технический университет им. Баумана, Московский Национальный исследовательский технологический университет (НИТУ) "МИСиС" — группа 801-900, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева, Южный федеральный университет, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина) — группа 901-1000.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.