Тольяттинский госуниверситет вошел в топ-1000 лучших университетов мира

Тольяттинский государственный университет (ТГУ) по итогам 2020 года вошел в топ-1000 рейтинга ведущих мировых университетов RankPro. Опорный вуз впервые принял участие в этом ранжировании.

Рейтинг RankPro основан на мнениях и оценках экспертов самого высокого уровня — профессоров различных университетов всего мира. Он формируется на площадке "Глобальный мировой коммуникатор (GWC). Образование и наука". Это первая международная программа, введенная для разработки общей концепции оценки деятельности высших учебных заведений и научных центров с целью присвоения им рейтинга профессионального качества.

Согласно методике ранжирования, рейтинг университета складывается из трех компонентов, позволяющих получить полное представление об уровне вуза. Академический рейтинг (academic rankings) рассчитывается исходя из академической и научно-исследовательской деятельности университета, рейтинг по BC-index отражает коммуникабельность и доступность информации на англоязычной версии домашней страницы сайта вуза, публичный рейтинг (reputation) свидетельствует о национальной и международной репутации образовательной организации. По итогам показателей в этих трех рейтингах распределяются места в World TOP 1000 RankPro.

По данным на 22 апреля 2021 года в системе GWC зарегистрировано 2400 вузов, 179 из них — российские. В World TOP 1000 RankPro 2020/2021 вошёл 41 вуз из России, в том числе 16 национальных исследовательских и 6 опорных университетов. Три вуза представляют в рейтинге Самарскую область. Это Самарский государственный политехнический университет, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева и Тольяттинский госуниверситет.

С наилучшей стороны опорный вуз показал себя в рейтинге "Academic rankings": здесь Тольяттинский госуниверситет расположился на 736 позиции. Для сравнения: Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" занял 633 место, в группе 751-800 (после 750 строчки рейтинг делится на группы) расположились Томский государственный университет и Московский технический университет им. Баумана, Московский Национальный исследовательский технологический университет (НИТУ) "МИСиС" — группа 801-900, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева, Южный федеральный университет, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина) — группа 901-1000.