Жителей правого берега Волги вакцинируют от COVID-19 в передвижном ФАПе

В Самарской области один из новых передвижных фельдшерско-акушерских пунктов Волжской ЦРБ переправили в Рождествено. Для жителей правобережья организовали вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в рамках работы мобильного ФАПа.
Напомним, в начале апреля губернатор Дмитрий Азаров передал 19 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов учреждениям здравоохранения губернии, в том числе три — в Волжский район. Поставка столь необходимых региону ФАПов стала возможной благодаря усилиям власти региона по развитию первичного звена здравоохранения и отстаиванию интересов области на федеральном уровне.
Модернизация первичного звена — одно из направлений нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом страны Владимиром Путиным.
Новый ФАП представляет собой передвижной кабинет врача, который полностью оснащен всем необходимым оборудованием, поэтому он позволяет проводить осмотры в отдаленных районах и селах и делать профилактические прививки.
"Для повышения доступности вакцинации и диспансеризации один из наших мобильных фельдшерско-акушерских пунктов переправили для работы в подразделение больницы в Рождествено, — рассказал главврач Волжской ЦРБ Дмитрий Лисица. — По графику мобильный комплекс будет работать для жителей сел Рождествено, Гаврилова поляна, Подгоры, Новинки, Торновое, Шелехметь, Выползово, Усинский. Сегодня вакцинацию от COVID-19 рядом с домом прошли жители села Торновое".
Последние комментарии
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...