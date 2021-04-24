Жителей правого берега Волги вакцинируют от COVID-19 в передвижном ФАПе

В Самарской области один из новых передвижных фельдшерско-акушерских пунктов Волжской ЦРБ переправили в Рождествено. Для жителей правобережья организовали вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в рамках работы мобильного ФАПа.

Напомним, в начале апреля губернатор Дмитрий Азаров передал 19 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов учреждениям здравоохранения губернии, в том числе три — в Волжский район. Поставка столь необходимых региону ФАПов стала возможной благодаря усилиям власти региона по развитию первичного звена здравоохранения и отстаиванию интересов области на федеральном уровне.

Модернизация первичного звена — одно из направлений нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

Новый ФАП представляет собой передвижной кабинет врача, который полностью оснащен всем необходимым оборудованием, поэтому он позволяет проводить осмотры в отдаленных районах и селах и делать профилактические прививки.

"Для повышения доступности вакцинации и диспансеризации один из наших мобильных фельдшерско-акушерских пунктов переправили для работы в подразделение больницы в Рождествено, — рассказал главврач Волжской ЦРБ Дмитрий Лисица. — По графику мобильный комплекс будет работать для жителей сел Рождествено, Гаврилова поляна, Подгоры, Новинки, Торновое, Шелехметь, Выползово, Усинский. Сегодня вакцинацию от COVID-19 рядом с домом прошли жители села Торновое".