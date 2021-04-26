В Самарской области ожидается потепление

В Самарской области в начале недели под влиянием антициклонального поля осадки постепенно прекратятся. Температурный фон останется вблизи своей климатической нормы, сообщает Приволжское УГМС.
В понедельник днем, 26 апреля, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха +10…+15 °C.
Во вторник, 27 апреля, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха 1…6 °C. Днем переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 10…15 °C.
В среду, 28 апреля, ночью переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха 1…6 °C. Днем переменная облачность. Местами небольшой дождь.
Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха 8…13 °C.
Последние комментарии
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.