В детсадах по поручению губернатора включат отопление и создадут дежурные группы

Губернатор поручил организовать дежурные группы на майские праздники и рассмотреть возможность вновь подключить отопление в детсадах. Такие решения были приняты Дмитрием Азаровым в понедельник, 26 апреля, в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

Глава региона подчеркнул, что к нему обращаются родители дошкольников, которые волнуются за организацию работы садов в первую декаду мая. Напомним, президент страны Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. В связи с этим у родителей, которые работают на предприятиях в непрерывном графике, возникли вопросы, с кем оставить детей.

По поручению губернатора министерство образования Самарской области проработало вопрос и предложило организовать дежурные группы в детских садах. "Думаю, это правильное предложение, — отметил Дмитрий Азаров. — Самое главное сейчас — довести эту информацию до дошкольных образовательных учреждений и обеспечить исполнение".

Губернатор также поднял вопрос о температурном режиме в детских садах: "Считаю, что муниципалитеты поторопились с решением о прекращении отопительного сезона. Понимаю, что все нормативы, в том числе и температурные, выдержаны. Но я хотел бы, чтобы вы учитывали все-таки и особенности ситуации, особое беспокойство людей за здоровье родных и близких. В прошлом году мы раньше начали отопительный сезон, и главной причиной была эпидемиологическая ситуация на территории региона, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Не только о регламентах надо думать, но в первую очередь — о людях!".

Глава региона акцентировал внимание коллег на том, что по заявке от образовательного учреждения возможно адресное подключение тепла.

Дмитрий Азаров поручил главам муниципальных образований и руководителям ведомств отследить ситуацию по этому вопросу и четко проконтролировать обеспечение нормативный температурный режим во всех социальных объектах. "В среду предоставить мне полный перечень и там, где есть проблемы, отдельно мне об этом сообщить", — подчеркнул губернатор.