В детсадах по поручению губернатора включат отопление и создадут дежурные группы

Губернатор поручил организовать дежурные группы на майские праздники и рассмотреть возможность вновь подключить отопление в детсадах. Такие решения были приняты Дмитрием Азаровым в понедельник, 26 апреля, в ходе оперативного совещания в правительстве региона.
Глава региона подчеркнул, что к нему обращаются родители дошкольников, которые волнуются за организацию работы садов в первую декаду мая. Напомним, президент страны Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. В связи с этим у родителей, которые работают на предприятиях в непрерывном графике, возникли вопросы, с кем оставить детей.
По поручению губернатора министерство образования Самарской области проработало вопрос и предложило организовать дежурные группы в детских садах. "Думаю, это правильное предложение, — отметил Дмитрий Азаров. — Самое главное сейчас — довести эту информацию до дошкольных образовательных учреждений и обеспечить исполнение".
Губернатор также поднял вопрос о температурном режиме в детских садах: "Считаю, что муниципалитеты поторопились с решением о прекращении отопительного сезона. Понимаю, что все нормативы, в том числе и температурные, выдержаны. Но я хотел бы, чтобы вы учитывали все-таки и особенности ситуации, особое беспокойство людей за здоровье родных и близких. В прошлом году мы раньше начали отопительный сезон, и главной причиной была эпидемиологическая ситуация на территории региона, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Не только о регламентах надо думать, но в первую очередь — о людях!".
Глава региона акцентировал внимание коллег на том, что по заявке от образовательного учреждения возможно адресное подключение тепла.
Дмитрий Азаров поручил главам муниципальных образований и руководителям ведомств отследить ситуацию по этому вопросу и четко проконтролировать обеспечение нормативный температурный режим во всех социальных объектах. "В среду предоставить мне полный перечень и там, где есть проблемы, отдельно мне об этом сообщить", — подчеркнул губернатор.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.