В Самарской области стали чаще болеть ОРВИ

На прошлой неделе в Самарской области зафиксировано повышение заболеваемости ОРВИ. Зарегистрировано 11087 случаев — на 6% больше, чем в предыдущую неделю.

Число внебольничных пневмоний в сравнении с предыдущей неделей снизилось почти на 15% и составило 1064. Также мониторинг выявляет циркуляцию парагриппа, аденовируса. Гриппа не установлено.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светланы Архиповой, снижение ежедневно фиксируемых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией идет крайне медленно, показатели остаются на высоких значениях — порядка 190 в сутки. Показатель заболеваемости за 26 апреля составил 5,78 на 100 тысяч населения (по РФ — 6,00). С 1 сентября прошлого года количество заболевших в регионе на 100 тысяч населения — 1644,9.

По данным Роспотребнадзора, за 16 неделю года заболеваемость на 100 тысяч населения снизилась в шести возрастных группах, рост же наблюдается в возрастных категориях 7-14 и 15-17 лет. Рассматривая структуру заболевших по социальному статусу, отмечено, что наибольшее число среди них — 40,6% — составляют пенсионеры, доля работающих — 35%. Среди профессиональных групп рост наблюдается среди работников торговли, пищевой промышленности, офисов.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян отметил планомерное снижение количества пациентов с коронавирусом и подозрением на него в госпиталях (порядка 2,6 тысяч) и тех, кто проходит лечение амбулаторно (порядка 11,5 тысяч).

В преддверии майских праздников резервный коечный фонд будут сохранять на уровне 20%, в штатный режим работы на этой неделе переведут еще около 300 коек. Запас лекарств в области готов на период до 45 дней.