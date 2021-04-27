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Здравоохранение Общество

В Самарской области стали чаще болеть ОРВИ

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На прошлой неделе в Самарской области зафиксировано повышение заболеваемости ОРВИ. Зарегистрировано 11087 случаев — на 6% больше, чем в предыдущую неделю.

Число внебольничных пневмоний в сравнении с предыдущей неделей снизилось почти на 15% и составило 1064. Также мониторинг выявляет циркуляцию парагриппа, аденовируса. Гриппа не установлено.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светланы Архиповой, снижение ежедневно фиксируемых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией идет крайне медленно, показатели остаются на высоких значениях — порядка 190 в сутки. Показатель заболеваемости за 26 апреля составил 5,78 на 100 тысяч населения (по РФ — 6,00). С 1 сентября прошлого года количество заболевших в регионе на 100 тысяч населения — 1644,9.

По данным Роспотребнадзора, за 16 неделю года заболеваемость на 100 тысяч населения снизилась в шести возрастных группах, рост же наблюдается в возрастных категориях 7-14 и 15-17 лет. Рассматривая структуру заболевших по социальному статусу, отмечено, что наибольшее число среди них — 40,6% — составляют пенсионеры, доля работающих — 35%. Среди профессиональных групп рост наблюдается среди работников торговли, пищевой промышленности, офисов.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян отметил планомерное снижение количества пациентов с коронавирусом и подозрением на него в госпиталях (порядка 2,6 тысяч) и тех, кто проходит лечение амбулаторно (порядка 11,5 тысяч).

В преддверии майских праздников резервный коечный фонд будут сохранять на уровне 20%, в штатный режим работы на этой неделе переведут еще около 300 коек. Запас лекарств в области готов на период до 45 дней.

Гид потребителя

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Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?

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Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966

Igor Ploshkin 06 февраля 2018 09:30 В 2017 г. в Самарской области достигнут самый низкий в XXI веке показатель смертности населения

"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!

Дмитрий Петров 03 февраля 2018 05:39 Роспотребнадзор предупреждает россиян о случаях заболевания лихорадкой Зика в Турции

Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.

Dmitry S 02 августа 2017 07:41 В Самаре построят здание для детской поликлиники №9 в Октябрьском районе

На Молодёжной уже одну построили...

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