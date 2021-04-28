К концу недели в Самарской области будет тепло

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Погоду в Самарской области к концу рабочей недели стабилизирует антициклон с центром над Нижней Волгой. Облаков станет меньше, осадки прекратятся, температурный фон повысится, сообщает Приволжское УГМС.