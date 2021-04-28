К концу недели в Самарской области будет тепло

Погоду в Самарской области к концу рабочей недели стабилизирует антициклон с центром над Нижней Волгой. Облаков станет меньше, осадки прекратятся, температурный фон повысится, сообщает Приволжское УГМС.
В среду днем, 28 апреля, переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 9...14 °C.
В четверг, 29 апреля, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха -1...+4 °C. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, 8-13 м/с. Температура воздуха 11...16 °C.
В пятницу, 30 апреля, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха -1...+4 °C. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха +13...+18 °C.
Последние комментарии
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.