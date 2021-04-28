СамГУПС принял участие в стратегической сессии НОЦ "Инженерия будущего"

Ученые Самарского государственного университета путей сообщения приняли участие в стратегической сессии научно-образовательного центра "Инженерия будущего" — "Мост в будущее", проходившей с 20 по 24 апреля в Самаре.

Масштабное мероприятие впервые в этом году проходило в очном формате, собрав на одной площадке свыше 130 участников проектных комитетов НОЦ из Самары, Тамбова, Ульяновска, Пензы, Ижевска, Саранска, Астрахани и Санкт-Петербурга. Еще порядка ста участников работали с коллегами в удаленном формате.

Во время сессии своими мыслями с научными командами поделились эксперты ГК "Ростех", ГК "Роскосмоса", холдинга "Швабе", "ОДК", корпорации "Росхимзащита", "Академии Роскосмоса", МШУ СКОЛКОВО, представители федеральных и региональных властей и институтов развития.

Из выступлений индустриальных партнеров участники стратегической сессии узнали о перспективах развития технологического бизнеса компаний по направлениям программы деятельности НОЦ, а также о том, как индустриальные партнеры видят потенциальные пути взаимодействия с участниками НОЦ.

Работа шла в одиннадцати проектных комитетах и на общих пленарных заседаниях, где модераторы сессии объясняли участникам, как следует выстраивать взаимоотношения с индустриальными партнерами. Все пять дней были наполнены творческой работой, общением, яркими идеями и продуктивным сотрудничеством.

По словам советника губернатора Самарской области, генерального директора Института регионального развития — управляющей компании НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" Ольги Михеевой, площадка Научно-образовательного центра должна стать магнитом для притяжения ведущих ученых и талантливых студентов со всего мира, точкой пересечения интересов и взаимной интеграции науки, бизнеса и органов власти. И все предпосылки для этого уже созданы, а стратегическая сессия подтвердила заинтересованность всех участников — научного сообщества, органов власти и экспертов.

По словам и. о. ректора СамГУПС Максима Гаранина, мероприятие было организовано на высшем уровне, за пять дней с помощью привлеченных модераторов команде удалось сфокусировать научные разработки университета на мировые тренды развития транспортной отрасли, сопоставить свои цели с целями и задачами мировых лидеров развития.

За время сессии комитету перспективных транспортных систем удалось гармонизировать свою работу с комитетами по искусственному интеллекту, аэрокосмоса, альтернативных источников энергии (водород) и комитету по образованию.

Яркие выступления на пленарных заседаниях в очередной раз дали ясное представление о роли НОЦ как маркетплейса наукоемких продуктов. Институт регионального развития проделал огромную работу по привлечению крупнейших промышленных компаний на площадку НОЦ, глубоко проработал варианты "упаковки" научных результатов и представил четкий регламент формирования сотрудничества с индустриальными партнерами.

"В ближайшее время мы скорректируем программу развития университета в соответствии с тематиками, определенными стратегической сессией НОЦ СО "Инженерия будущего", — сказал Максим Гаранин.

По результатам стратегической сессии была проработана дорожная карта, в которой будет прописана последовательность конкретных шагов по реализации проектов программы развития НОЦ мирового уровня.