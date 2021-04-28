СамГУПС принял участие в стратегической сессии НОЦ "Инженерия будущего"

Ученые Самарского государственного университета путей сообщения приняли участие в стратегической сессии научно-образовательного центра "Инженерия будущего" — "Мост в будущее", проходившей с 20 по 24 апреля в Самаре.
Масштабное мероприятие впервые в этом году проходило в очном формате, собрав на одной площадке свыше 130 участников проектных комитетов НОЦ из Самары, Тамбова, Ульяновска, Пензы, Ижевска, Саранска, Астрахани и Санкт-Петербурга. Еще порядка ста участников работали с коллегами в удаленном формате.
Во время сессии своими мыслями с научными командами поделились эксперты ГК "Ростех", ГК "Роскосмоса", холдинга "Швабе", "ОДК", корпорации "Росхимзащита", "Академии Роскосмоса", МШУ СКОЛКОВО, представители федеральных и региональных властей и институтов развития.
Из выступлений индустриальных партнеров участники стратегической сессии узнали о перспективах развития технологического бизнеса компаний по направлениям программы деятельности НОЦ, а также о том, как индустриальные партнеры видят потенциальные пути взаимодействия с участниками НОЦ.
Работа шла в одиннадцати проектных комитетах и на общих пленарных заседаниях, где модераторы сессии объясняли участникам, как следует выстраивать взаимоотношения с индустриальными партнерами. Все пять дней были наполнены творческой работой, общением, яркими идеями и продуктивным сотрудничеством.
По словам советника губернатора Самарской области, генерального директора Института регионального развития — управляющей компании НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" Ольги Михеевой, площадка Научно-образовательного центра должна стать магнитом для притяжения ведущих ученых и талантливых студентов со всего мира, точкой пересечения интересов и взаимной интеграции науки, бизнеса и органов власти. И все предпосылки для этого уже созданы, а стратегическая сессия подтвердила заинтересованность всех участников — научного сообщества, органов власти и экспертов.
По словам и. о. ректора СамГУПС Максима Гаранина, мероприятие было организовано на высшем уровне, за пять дней с помощью привлеченных модераторов команде удалось сфокусировать научные разработки университета на мировые тренды развития транспортной отрасли, сопоставить свои цели с целями и задачами мировых лидеров развития.
За время сессии комитету перспективных транспортных систем удалось гармонизировать свою работу с комитетами по искусственному интеллекту, аэрокосмоса, альтернативных источников энергии (водород) и комитету по образованию.
Яркие выступления на пленарных заседаниях в очередной раз дали ясное представление о роли НОЦ как маркетплейса наукоемких продуктов. Институт регионального развития проделал огромную работу по привлечению крупнейших промышленных компаний на площадку НОЦ, глубоко проработал варианты "упаковки" научных результатов и представил четкий регламент формирования сотрудничества с индустриальными партнерами.
"В ближайшее время мы скорректируем программу развития университета в соответствии с тематиками, определенными стратегической сессией НОЦ СО "Инженерия будущего", — сказал Максим Гаранин.
По результатам стратегической сессии была проработана дорожная карта, в которой будет прописана последовательность конкретных шагов по реализации проектов программы развития НОЦ мирового уровня.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.