На SAMARA MARKETING FORUM расскажут главное про тренды маркетинга

27 мая на базе МТЛ Арены состоится масштабное бизнес-событие для представителей самарского делового сообщества.

Проводит мероприятие компания ArGon Promo, организатор крупнейших бизнес-конференций по всей России. Участниками мероприятия станут около 900 владельцев малого и среднего бизнеса, руководителей отделов продаж и маркетологов, SMM-специалистов.

На одной площадке выступят десять экспертов в области маркетинга, ежедневно решающие сложные задачи, связанные с бизнесом. Они поделятся новейшими инструментами и инсайтами, которые успешно можно внедрить в свой бизнес-процесс. В течение десяти часов ведущие спикеры-практики будут делиться опытом, рассказывать о федеральных кейсах и отвечать на вопросы.

Среди спикеров:

Алексей Ткачук — создатель dnative.ru, сооснователь mave.dogotal, SMM-стратег, подкастер;

Анна Протасова — блогер @reira_reira_official, 5 млн подписчиков в Instagram, трендсеттер, продюсер;

Александр Воловик — эксперт по маркетингу и автор курсов по SMM, основатель бизнес-сообщества Just Content, организатор бизнес-туров и тренингов для предпринимателей;

Максим Белоусов — эксперт в области digital, стратегического и комплексного маркетинга;

Борис Жалило — ведущий бизнес-тренер по продажам в России;

Дмитрий Банчуков — основатель SMM-агентства 5 CATS;

Эдуард Чечерин — CEO XO INC — один из самых крупных TikTok-домов и сообщества блогеров, ex-директор по маркетингу Black Star Burger;

Ян Сташкевич — ведущий белорусский SMM-щик, сооснователь креативного агентства Ragoo Creative;

Владимир Арустамов — сооснователь ArGon Promo.

Какие темы будут обсуждаться:

Креативный контент;

Тренды маркетинга и продаж 2021;

Основы триггерной коммуникации;

YouTube и TikTok для бизнеса;

Событийный маркетинг;

Работа с блогерами.

Кому будет полезен форум:

Предпринимателям — для новых идей и инсайтов;

Маркетологам — для новых инструментов и трендов;

Руководителям отделов продаж и маркетинга — для найма новых сотрудников;

Фрилансерам — для поиска новых клиентов;

Тем, кто не ходит на форумы — попробовать в первый раз и остаться под впечатлением;

Всем — оказаться в главной деловой тусовке города.

Подробнее о мероприятии: smrconf.ru.