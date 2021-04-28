На SAMARA MARKETING FORUM расскажут главное про тренды маркетинга

27 мая на базе МТЛ Арены состоится масштабное бизнес-событие для представителей самарского делового сообщества.
Проводит мероприятие компания ArGon Promo, организатор крупнейших бизнес-конференций по всей России. Участниками мероприятия станут около 900 владельцев малого и среднего бизнеса, руководителей отделов продаж и маркетологов, SMM-специалистов.
На одной площадке выступят десять экспертов в области маркетинга, ежедневно решающие сложные задачи, связанные с бизнесом. Они поделятся новейшими инструментами и инсайтами, которые успешно можно внедрить в свой бизнес-процесс. В течение десяти часов ведущие спикеры-практики будут делиться опытом, рассказывать о федеральных кейсах и отвечать на вопросы.
Среди спикеров:
- Алексей Ткачук — создатель dnative.ru, сооснователь mave.dogotal, SMM-стратег, подкастер;
- Анна Протасова — блогер @reira_reira_official, 5 млн подписчиков в Instagram, трендсеттер, продюсер;
- Александр Воловик — эксперт по маркетингу и автор курсов по SMM, основатель бизнес-сообщества Just Content, организатор бизнес-туров и тренингов для предпринимателей;
- Максим Белоусов — эксперт в области digital, стратегического и комплексного маркетинга;
- Борис Жалило — ведущий бизнес-тренер по продажам в России;
- Дмитрий Банчуков — основатель SMM-агентства 5 CATS;
- Эдуард Чечерин — CEO XO INC — один из самых крупных TikTok-домов и сообщества блогеров, ex-директор по маркетингу Black Star Burger;
- Ян Сташкевич — ведущий белорусский SMM-щик, сооснователь креативного агентства Ragoo Creative;
- Владимир Арустамов — сооснователь ArGon Promo.
Какие темы будут обсуждаться:
- Креативный контент;
- Тренды маркетинга и продаж 2021;
- Основы триггерной коммуникации;
- YouTube и TikTok для бизнеса;
- Событийный маркетинг;
- Работа с блогерами.
Кому будет полезен форум:
- Предпринимателям — для новых идей и инсайтов;
- Маркетологам — для новых инструментов и трендов;
- Руководителям отделов продаж и маркетинга — для найма новых сотрудников;
- Фрилансерам — для поиска новых клиентов;
- Тем, кто не ходит на форумы — попробовать в первый раз и остаться под впечатлением;
- Всем — оказаться в главной деловой тусовке города.
Подробнее о мероприятии: smrconf.ru.
Последние комментарии
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