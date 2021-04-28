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Экономика и бизнес

На SAMARA MARKETING FORUM расскажут главное про тренды маркетинга

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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27 мая на базе МТЛ Арены состоится масштабное бизнес-событие для представителей самарского делового сообщества.

Проводит мероприятие компания ArGon Promo, организатор крупнейших бизнес-конференций по всей России. Участниками мероприятия станут около 900 владельцев малого и среднего бизнеса, руководителей отделов продаж и маркетологов, SMM-специалистов.

На одной площадке выступят десять экспертов в области маркетинга, ежедневно решающие сложные задачи, связанные с бизнесом. Они поделятся новейшими инструментами и инсайтами, которые успешно можно внедрить в свой бизнес-процесс. В течение десяти часов ведущие спикеры-практики будут делиться опытом, рассказывать о федеральных кейсах и отвечать на вопросы.

Среди спикеров:

  • Алексей Ткачук — создатель dnative.ru, сооснователь mave.dogotal, SMM-стратег, подкастер;
  • Анна Протасова — блогер @reira_reira_official, 5 млн подписчиков в Instagram, трендсеттер, продюсер;
  • Александр Воловик — эксперт по маркетингу и автор курсов по SMM, основатель бизнес-сообщества Just Content, организатор бизнес-туров и тренингов для предпринимателей;
  • Максим Белоусов — эксперт в области digital, стратегического и комплексного маркетинга;
  • Борис Жалило — ведущий бизнес-тренер по продажам в России;
  • Дмитрий Банчуков — основатель SMM-агентства 5 CATS;
  • Эдуард Чечерин — CEO XO INC — один из самых крупных TikTok-домов и сообщества блогеров, ex-директор по маркетингу Black Star Burger;
  • Ян Сташкевич — ведущий белорусский SMM-щик, сооснователь креативного агентства Ragoo Creative;
  • Владимир Арустамов — сооснователь ArGon Promo.

Какие темы будут обсуждаться:

  • Креативный контент;
  • Тренды маркетинга и продаж 2021;
  • Основы триггерной коммуникации;
  • YouTube и TikTok для бизнеса;
  • Событийный маркетинг;
  • Работа с блогерами.

Кому будет полезен форум:

  • Предпринимателям — для новых идей и инсайтов;
  • Маркетологам — для новых инструментов и трендов;
  • Руководителям отделов продаж и маркетинга — для найма новых сотрудников;
  • Фрилансерам — для поиска новых клиентов;
  • Тем, кто не ходит на форумы — попробовать в первый раз и остаться под впечатлением;
  • Всем — оказаться в главной деловой тусовке города.

Подробнее о мероприятии: smrconf.ru.

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