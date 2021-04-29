В Самаре прошли стартап-выходные "Wake up, Startup"

24 и 25 апреля в Самаре прошли рабочие выходные "Wake up, Startup". На площадке "Точки кипения СГЭУ" собрались предприниматели, чтобы проработать свои идеи и презентовать их экспертам, инвесторам и представителям фондов. Участие приняли как начинающие, так и уже опытные стартаперы с действующими проектами, под которые уже успели привлечь инвестиции и гранты.

Участники изучали методики формулирования ценности, бизнес-моделирования, оценки рынка и поиска клиентов, отрабатывали навыки публичных выступлений и создания продающих презентаций.

На итоговой презентационной сессии стартап-выходных эксперты выбрали 3 самых сильных проекта. Победители получили билет на одну из самых известных стартап-конференций в России и странах СНГ — StartupVillage, бесплатную неделю работы в коворкинге YellowRockets и пожизненный доступ к образовательным материалам одного из лучших акселераторов Кремниевой долины YCombinator.

Первое место, по решению экспертов, досталось стартапу Shuttle Link — это платформа для решения задач управления перевозками с учетом современных трендов MaaS (Mobility as a Service).

Второе место занял проект Woldom. Команда создает агрегатор новостроек, сервис, где смогут взаимодействовать клиенты и застройщики напрямую.

Третье место заняла команда из Тольятти, которая за время стартап-выходных с нуля создала рабочий прототип агрегатора акционных и скидочных предложений заведений города.

Организатор рабочих выходных "Wake up, Startup" — Региональный центр инноваций StartupSamara. Мероприятие прошло при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Партнер — Точка кипения СГЭУ.