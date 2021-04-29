В Самаре начнутся показы спектаклей проекта "РУПОР 63"

В мае в Самаре пройдут первые спектакли Всероссийского проекта "РУПОР 63".

15 мая в 21:00 в музейно-выставочном комплексе "Самара Космическая" покажут иммерсивный спектакль-экскурсию "Коллапсары" по пьесе Лидии Головановой "Дыры". Пьеса о том, как подслушанный на рынке бытовой разговор двух продавщиц перерастает в легкий абсурд.

Это первый показ полноценного спектакля одного из участников резиденции управления проектами "РУПОР 63" Александры Кохан, режиссера из Магнитогорска.

18 мая в 14:00 в Самарском областном художественном музее в рамках акции "Ночь музеев-2021" лауреат проекта "РУПОР 63", московский режиссер Николай Берман представит спектакль-путешествие "Самара - родина слонов". Постановка посвящена 150-летнему юбилею "самарского Леонардо да Винчи" - художника, архитектора, краеведа, коллекционера, археолога-любителя и путешественника Константина Головкина.