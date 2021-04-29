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Театр Культура

В Самаре начнутся показы спектаклей проекта "РУПОР 63"

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В мае в Самаре пройдут первые спектакли Всероссийского проекта "РУПОР 63".

15 мая в 21:00 в музейно-выставочном комплексе "Самара Космическая" покажут иммерсивный спектакль-экскурсию "Коллапсары" по пьесе Лидии Головановой "Дыры". Пьеса о том, как подслушанный на рынке бытовой разговор двух продавщиц перерастает в легкий абсурд.

Это первый показ полноценного спектакля одного из участников резиденции управления проектами "РУПОР 63" Александры Кохан, режиссера из Магнитогорска.

18 мая в 14:00 в Самарском областном художественном музее в рамках акции "Ночь музеев-2021" лауреат проекта "РУПОР 63", московский режиссер Николай Берман представит спектакль-путешествие "Самара - родина слонов". Постановка посвящена 150-летнему юбилею "самарского Леонардо да Винчи" - художника, архитектора, краеведа, коллекционера, археолога-любителя и путешественника Константина Головкина.

"РУПОР 63" - совместный проект СГИК и Самарского фонда развития культуры и креативных индустрий. Проект направлен на поиск молодых талантливых сценаристов, режиссеров-постановщиков, художников и перформеров. Конкурс стартовал в ноябре 2020 года. В феврале жюри выбрало из 14 эскизов три лучших проекта, которые до конца года реализуют как полноценные спектакли на разных площадках Самары и области.

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Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

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