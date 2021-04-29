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Занятость Экономическая политика

В НПП "ПОЛИПЛАСТИК" вводятся надбавки за стаж работы

ТОЛЬЯТТИ. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Дополнительные выплаты будут получать сотрудники, которые заняты на рабочих должностях, и технические специалисты, оказывающие существенное влияние на производственный процесс. Надбавка будет начисляться тем, кто проработал на предприятии более одного года, а ее размер — расти пропорционально стажу. Система стимулирования заработает уже с 1 мая, первые выплаты будут начислены в июне.

Фото: предоставлено НПП "Полипластик"

Водители погрузчиков, грузчики, дробильщики, литейщики пластмасс, машинисты гранулирования, инженеры — всего в списке тех, кто будет получать выплаты, 29 позиций. Стаж от одного года будет давать право на надбавку в 10% от оклада, после 3 лет она увеличится до 12,5%, после 5 лет работы на предприятии — до 15%. Те, кто отработал 7 лет, получат плюс 17,5% к окладу, а те, кто более 10 лет — плюс 20%.

"Надбавки будут получать 270 сотрудников. Многие из них — по максимальной или близкой к максимальной ставке: люди, которые работают по 8-12-16 лет, не единичный случай для нашего предприятия. Эти сотрудники — наш "золотой фонд", который мы очень ценим и особо хотим поддержать. В то же время пропорциональная ставка будет стимулировать молодежь оставаться на предприятии и расти в карьерном плане, так как надбавка за стаж начисляется от оклада, который зависит от занимаемой должности", — говорит Александр Павлов, генеральный директор ООО "НПП "ПОЛИПЛАСТИК".

Александр Павлов добавляет, что кроме надбавок за стаж, в соответствии с Положением о нематериальном стимулировании работников ООО "НПП "ПОЛИПЛАСТИК", принято решение с 1 мая повысить на 20-30% размер компенсации за питание сотрудникам производственных площадок в Энгельсе и Тольятти.

Решение о введении надбавок и увеличении размера компенсации за питание было принято в рамках развития системы Корпоративной социальной ответственности предприятия. В НПП "ПОЛИПЛАСТИК" она направлена на максимальное сохранение высококвалифицированных опытных кадров, обеспечение преемственности и создание условий для профессионального и карьерного роста молодых специалистов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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