Число бюджетных мест в самарских вузах выросло на 2000

Согласно результатам распределения бюджетных мест на 2022-2023 годы, которые опубликовало Минобрнауки РФ, Самарская область вошла в ТОП-10 регионов с наибольшим количеством бюджетных мест. В этом году 13194 студента поступят в вузы бесплатно.

С этими показателями Самарская область находится на седьмом месте в общем рейтинге регионов (без учета Москвы, Московской и Ленинградской областей).

На первом месте расположился Татарстан, где для местных учреждений установлено 21707 мест, на втором — Свердловская область (19699 мест), на третьем — Ростовская область (19001 мест). У Новосибирской области 15 803 места, у Башкортостана — 13 602 места, в Томской области установлено 13 319 места, в Красноярском крае — 13 105 мест.

Московскому региону, по итогам распределения КЦП, установлено 105 096 мест, Ленинградскому региону — 50 724 места.

В федеральном ведомстве отметили, что на 2022-2023 учебные годы для регионов РФ определено 73,3% бюджетных мест от общего объема контрольных цифр приема. С соответствующим поручением в 2020 г. выступил президент РФ Владимир Путин.

"Если мы посмотрим в динамике, начиная с 2020 года у нас каждый год идет увеличение. В этом году 576 498 студентов смогут получить высшее образование бесплатно. Это на 34 747 больше, чем в предыдущем. Увеличение по сравнению с 2021-2022 учебным годом составит 11 546 мест. Таким образом, в соответствии с поручением главы государства, в предстоящие два учебных года в вузах откроется дополнительно 46 293 бюджетных места", — заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Напомним, на 2020–2021 гг. в самарских вузах было сформировано 11256 бюджетных мест (на 2000 мест меньше, чем в текущем периоде), из них 269 создали дополнительно за счет федерального бюджета по поручению президента РФ.