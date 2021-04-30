Число бюджетных мест в самарских вузах выросло на 2000

Согласно результатам распределения бюджетных мест на 2022-2023 годы, которые опубликовало Минобрнауки РФ, Самарская область вошла в ТОП-10 регионов с наибольшим количеством бюджетных мест. В этом году 13194 студента поступят в вузы бесплатно.
С этими показателями Самарская область находится на седьмом месте в общем рейтинге регионов (без учета Москвы, Московской и Ленинградской областей).
На первом месте расположился Татарстан, где для местных учреждений установлено 21707 мест, на втором — Свердловская область (19699 мест), на третьем — Ростовская область (19001 мест). У Новосибирской области 15 803 места, у Башкортостана — 13 602 места, в Томской области установлено 13 319 места, в Красноярском крае — 13 105 мест.
Московскому региону, по итогам распределения КЦП, установлено 105 096 мест, Ленинградскому региону — 50 724 места.
В федеральном ведомстве отметили, что на 2022-2023 учебные годы для регионов РФ определено 73,3% бюджетных мест от общего объема контрольных цифр приема. С соответствующим поручением в 2020 г. выступил президент РФ Владимир Путин.
"Если мы посмотрим в динамике, начиная с 2020 года у нас каждый год идет увеличение. В этом году 576 498 студентов смогут получить высшее образование бесплатно. Это на 34 747 больше, чем в предыдущем. Увеличение по сравнению с 2021-2022 учебным годом составит 11 546 мест. Таким образом, в соответствии с поручением главы государства, в предстоящие два учебных года в вузах откроется дополнительно 46 293 бюджетных места", — заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Напомним, на 2020–2021 гг. в самарских вузах было сформировано 11256 бюджетных мест (на 2000 мест меньше, чем в текущем периоде), из них 269 создали дополнительно за счет федерального бюджета по поручению президента РФ.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.